경찰, 강선우 전 보좌관 4차 소환…공천헌금 1억 전달 여부 ‘묵묵부답’

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에 전달한 혐의를 받는 강 의원의 전 보좌관 남모씨가 23일 경찰에 출석했다. 남씨에 대한 소환조사는 이번이 네 번째다.

무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 남씨가 경찰 조사를 위해 23일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단으로 들어서고 있다.연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 23일 오전 9시부터 남씨를 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다. 검은색 패딩을 입고 모자로 얼굴을 가린 채 경찰에 출석한 남씨는 “강선우 의원에 전세금을 전달했는지”, “쇼핑백을 옮기며 돈인 줄 몰랐는지”, “주말 중 진술변화가 있었는지”, “호텔 카페에 동행했는지” 등 취재진의 질문에 답하지 않았다.

그동안 남씨는 김 시의원과 강 의원 간 금품이 오간 사실을 몰랐다고 주장했다가 최근 강 의원이 돈을 받아 전세금으로 썼다는 취지로 말을 바꾼 것으로 알려졌다. 김 시의원은 남씨가 먼저 공천헌금 1억원을 제안해 2022년 1월 서울 용산의 한 호텔 카페에서 1억원이 든 쇼핑백을 전달했다고 주장한다. 반면 강 의원은 쇼핑백에 든 것이 금품인지 몰랐다면서도 남씨에 반환을 지시했다는 입장이다. 전세금 사용 의혹도 부인하고 있다.

경찰은 이들의 진술이 엇갈리는 상황에서 조사를 통해 공천헌금이 전달된 경위와 사용처, 반환 시기 등 사실관계를 파악할 것으로 보인다.

경찰은 김 시의원이 강 의원으로부터 1억원을 돌려받고 2개월 뒤인 2022년 10월 10여명의 명의로 8200만원을 다시 쪼개기 후원한 정황을 파악하고 이를 수사하고 있는 것으로 전해졌다. 2023년 12월 강 의원의 후원계좌에 입금된 5000만원의 후원금에 대해서도 김 시의원의 쪼개기 후원을 의심하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지