엘칸토, 복지제도 넘어 ‘인재 중심 기업문화’ 구축 확대

엘칸토, 마쯔, 인텐스 등을 전개하는 슈즈 전문 기업 엘칸토(대표 조성원)가 인재 중심 경영과 복지 제도 강화를 통해 기업문화 구축을 강화하고 있다고 밝혔다.

엘칸토는 2026년 기준 전체 직원 중 12%, 여성 임직원 중 약 18.8%가 출산휴가 또는 육아휴직 제도를 이용 중이며, 2026년 예정자를 포함하면 약 22.9%의 여성 직원이 해당 제도를 활용 중이라고 설명했다. 회사는 육아휴직 제도가 사내에서 안내 및 연계되며, 임직원들이 제도를 이해한 상태에서 부담을 덜고 활용하고 있다는 점에서 긍정적 제도 정착 사례로 볼 수 있다고 덧붙였다.

엘칸토는 임신한 여성 근로자를 대상으로 한 임신기 근로시간 단축 제도 또한 대상자 전원이 활용해 온 것으로 나타났다고 밝혔다. 임신·출산 단계별 상황을 고려해 근로시간 단축과 재택근무 등 유연근무 제도를 활용하며, 출산으로 인한 경력 단절을 기업 차원에서 제도적으로 최소화하는 데 주력하고 있다는 설명이다.

엘칸토의 2025년 결산 결과에 따르면, 시장의 침체 속에서도 매출은 유지한 반면, 영업이익은 93%, 당기순이익은 2,127% 증가했다고 밝혔다. 또한 부채를 상환해 순차입금 비율을 마이너스(-4.9%)로 전환했다고 설명했다.

회사 측은 "직원이 심리적 안정감을 가지고 업무에 몰입할 수 있는 시스템과 환경을 조성한 것이, 업무 효율성 증대와 비용 구조 개선으로 이어져 이익 성장을 견인했다"고 분석했다.

이러한 운영 기조는 엘칸토가 2024년 여성가족부 주관 ‘가족친화기업 인증’을 획득한 이후, 인증 이후 조직 운영과 인재 정책 전반에서 제도 운영을 이어가고 있음을 보여준다고 회사 측은 설명했다. 또한 엘칸토는 임직원들에게 제공하는 여러 복지 제도의 사용률과 실효성을 지속적으로 점검하며, 구성원이 체감할 수 있는 방향으로 개선해 나가고 있다.

또한 2026년 1월부터 시행 예정인 ‘육아휴직 업무 분담 지원금’ 제도도 운영할 예정이다. 이는 육아휴직 대체 인력 채용이 어렵거나 공백이 발생하는 경우, 부서 내 업무 분담자를 지정해 해당 직원에게 지원금을 지급하는 제도다.

엘칸토 경영지원본부 관계자는 “출산과 육아는 특정 개인의 문제가 아니라 조직이 함께 고민해야 할 과정”이라며, “누군가의 선택이 다른 누군가의 부담으로 남지 않도록 제도를 운영하는 것이 기업의 역할”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 제도의 ‘보유’보다 ‘활용’을 기준으로, 일하기 좋은 기업문화를 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편 엘칸토는 매월 1회 오전 근무만 시행하는 ‘Happy Friday’ 제도, 연차 외 리프레쉬 유급휴가 4일, 임직원 자녀 입학축하금, 본인 및 배우자 종합건강검진, 명절교통비 제공, 동호회 활동 지원, 생일축하 상품권 지급, 스낵바 지원 등 일과 삶의 균형을 고려한 복지 제도를 지속 운영하고 있으며, 앞으로도 출산·육아 친화 조직문화 관련 제도 운영을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

