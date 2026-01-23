“돈가스 좀” 홀몸노인 냉장고 채우던 ‘야쿠르트 아줌마’…마지막 지켰다

“건강 상태가 좋지 않은 어르신들에게 한마디라도 더 건네려 해요. 제가 문을 열지 않으면 이분들이 무사한지 알 길이 없으니까요.”

이른바 ‘야쿠르트 아줌마’라고 불리는 hy(옛 한국야쿠르트)의 프레시 매니저가 홀몸 노인의 고독사가 장기간 방치되는 걸 막았다. 이 공로를 인정받아 구청장 상을 받게 됐다.

탁정숙 hy 프레시 매니저. hy 제공

23일 hy에 따르면 탁정숙 hy 프레시 매니저는 전날 열린 서울 광진구 ‘1월 정기 구민표창 수여식’에서 광진구청장 표창을 수상했다. 탁 매니저는 어르신 복지 분야에서 공로를 인정받았다.

앞서 탁 매니저는 지난해 12월 독거노인 고객 A(당시 69세)씨에게 제품을 전달하는 과정에서 사망한 A씨를 발견했다. “올 때 돈가스 좀 사다 달라”는 부탁을 받고 발견 사흘 전 돈가스를 건네며 “식사 잘 챙겨 드세요”라고 인사했을 때만 해도 별다른 징후가 없어 충격을 받았으나, 즉시 관계 기관에 연락해 필요한 조치가 이뤄지도록 도왔다. 신속한 대응이 고인의 마지막 존엄을 지키는 데 중요한 역할을 했다.

평소 고인과 친밀한 관계를 유지한 점도 수상의 배경으로 꼽힌다. 암 수술로 거동이 어려운 고인의 잔심부름을 돕고, 말벗이 되어주는 등 정서적 지원을 이어왔다. A씨가 부탁하면 식사거리나 간식을 사서 전달했고, 통신비 등 각종 요금을 내거나 분리수거 같은 일상적인 잔심부름을 하기도 했다. 배달할 때도 방 안 냉장고에 제품을 두고 일상적인 대화를 나누다 헤어지곤 했다고 한다.

탁정숙 hy 프레시 매니저가 지난 22일 광진구 ‘1월 정기 구민표창 수여식’에서 광진구청장 표창을 수상했다. hy 제공

탁 매니저는 광진구 중곡동 중곡제일시장에서 29년째 프레시 매니저로 활동 중이다. 일반 고객 외 14명의 독거노인에게 제품을 전달하고 안부를 묻고 있다.

이는 hy가 32년째 광진구청과 함께 진행 중인 ‘저소득 독거 어르신 안부 확인’ 사업의 일환이다. 프레시 매니저가 제품 전달과 함께 관할 내 800여 명의 독거 어르신의 건강 상태를 살피고, 위기 상황 발생 시 즉각적 조치를 돕는다. 해당 사업은 전국 단위로 확대돼 hy의 대표 사회공헌사업으로 자리 잡았다.

탁 매니저는 “당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 상을 받게 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “앞으로도 지역사회 구성원으로서 독거 어르신들의 안부를 더 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지