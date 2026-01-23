“숭어는 추울 때 제맛”... 무안겨울숭어축제 24일 개막

전남 무안군의 겨울 대표 축제인 ‘2026 무안겨울숭어축제’가 오는 24일부터 25일까지 이틀간 해제면 주민다목적센터와 양간다리수산시장 일원에서 열린다.

무안군 축제추진위원회가 주관하는 이번 축제는 청정 갯벌에서 자란 무안 숭어의 우수성을 알리고 지역 어업인 소득 증대와 겨울철 관광 활성화를 위해 마련됐다.

2026 무안겨울숭어축제 포스터. 무안군 제공

축제 대표 프로그램인 ‘은빛 숭어를 잡아라’ 체험은 뜰채를 이용해 숭어를 직접 잡아보는 행사로 13세 미만 어린이를 대상으로 운영된다. 올해는 성인 관람객도 참여할 수 있는 ‘숭어 맨손잡기 체험’을 새롭게 도입해 체험 폭을 넓혔다.

주민다목적센터에서는 숭어초밥과 숭어컵국수 만들기 체험이 가능한 ‘숭어요리 체험교실’이 토·일요일 각각 4회씩 운영된다. 어린이를 위한 에어바운스, 색칠놀이 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 함께 마련된다.

특히 올해는 숭어잡기 체험 횟수를 지난해보다 두 배로 늘리고, 체험 인원도 세 배 이상 확대했다. 숭어요리 체험교실 역시 기존 6회에서 8회로 확대 운영된다. 숭어 신발 던지기, 사방치기 게임 등 다양한 참여형 프로그램도 준비됐다.

행사장 내 구이터에서는 양간다리수산시장에서 구입한 숭어와 굴을 즉석에서 구워 먹을 수 있으며, 먹거리 쉼터를 조성해 겨울철 별미를 즐길 수 있도록 했다.

숭어요리 판매존에서는 숭어까스, 숭어어탕국수, 숭어회덮밥 등을 선보이고, 새마을부녀회와 지역 음식점에서는 호박죽, 감태전 등 향토음식도 판매한다. 고구마, 지주식 김, 감태, 장어 등 무안 지역 농수산물 판매존도 함께 운영된다.

박문재 무안군 축제추진위원장은 “무안의 대표 수산물인 숭어를 직접 보고 잡고 맛볼 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “축제가 지역 상권과 겨울 관광에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

