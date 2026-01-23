민주 “단식을 종료했는데 단식장을 찾지 않았다고 하니… 어리둥절”

국민의힘 장동혁 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 단식 8일 만에 박근혜 전 대통령의 단식 중단 권고를 받아들이며 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. 뉴시스

더불어민주당은 국민의힘 장동혁 대표의 단식 투쟁 중단에 ‘빠른 쾌유’를 기원하면서도 “단식을 종료했는데 단식장을 찾지 않았다고 하니 어리둥절할 따름”이라고 국민의힘의 비판을 받아쳤다.

민주당 김현정 원내대변인은 22일 서면브리핑에서 “메시지를 내기 전에 사실 관계부터 확인하는 게 진짜 예의”라며 이같이 밝혔다. 애초 홍익표 정무수석이 같은 날 오전 11시 국민의힘 원내대표 예방 후, 장 대표를 찾기로 협의하던 와중에 ‘오후 4시30분으로 변경해달라’는 요청을 국민의힘으로부터 받았고 그 사이 장 대표가 단식을 종료했다면서다.

김 원내대변인은 “국민의힘 일각에서는 이러한 사실 관계조차 확인하지 않은 채 비판을 쏟아내고 있다”며 “홍익표 정무수석이 장동혁 대표의 단식 농성장을 찾지 않은 것을 두고 ‘죽음을 내건 야당 당 대표의 단식을 외면했다’거나 ‘예의가 없다’고까지 하고 있다”고 강조했다.

계속해서 “죽음을 내건 야당 당 대표의 단식을 매몰차게 외면한 것은 이재명 대통령이 당 대표 시절 24일간의 단식을 할 때, 국민의힘이 충분히 보여준 바 있다”며 “금방 드러날 진실마저 왜곡하는 것은 장동혁 대표의 8일 단식을 보며 안쓰러워했던 국민들에게조차 눈살을 찌푸리게 만들 뿐이라는 것을 명심하기 바란다”고 했다.

