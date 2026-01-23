'상반기 결혼' 신지·문원, 애정 과시…"엉덩이 그만 만져"

코요태 신지가 예비신랑 가수 문원과의 애정전선을 자랑했다.

신지는 22일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에 '한 때 천국이라고 불리던 사이판에 가봤습니다..[과연 사이판은 어떻게 됐을까? EP. 1]'라는 제목의 영상을 게재했다.

신지와 예비신랑 가수 문원. 유튜므 캡처

영상에서 사진을 찍기 위해 포즈를 취하고 있던 문원은 신지에게 "엉덩이 그만 만져"라고 말했다.

이후 둘은 행복하게 웃어 보였다.

두 사람은 함께 스노쿨링을 즐기기도 했다. 저녁에는 참치를 먹으면서 '맛있다'를 연발했다.

문원은 "육회 같다. 사시미 같다"고 말했다.

신지는 7세 연하의 후배 가수 문원과 올 상반기 결혼을 앞두고 있다.

두 사람은 신지가 진행하던 라디오 프로그램에 문원이 게스트로 출연하며 인연을 맺어 연인으로 발전했다.

문원은 결혼 발표 후 상견례 영상에서의 태도, 부동산 관련 의혹, 사생활 루머 등이 불거졌으나 협의 이혼서 공개 및 법적 대응을 통해 허위 사실임을 해명했다.

