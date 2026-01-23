금·은 이어 구리 가격도 ‘폭등’…중국 보석상가에 ‘구리바’까지 등장

금·은 가격이 사상 최고치를 기록한 가운데, 구리 가격마저 뛰고 있다. 치솟는 구리 가격에 중국 최대 규모 보석시장에 구리바(동괴)가 등장했다가 판매 금지됐다.

중국에서 판매된 동괴. 연합뉴스(홍성신문 캡처)

22일 중국 홍성신문과 홍콩 성도일보 등 현지 매체에 따르면, 중국 남부 선전시 수이베이 보석상가에서는 최근 구리 가격 급등에 따른 수요를 노리고 순도 999.9의 구리바를 판매하는 상인들이 등장했다. 수이베이 보석상가는 중국 최대 규모의 귀금속·보석 유통 중심지로 꼽힌다.

흔히 알려진 골드바와 같은 형태로 만들어진 1㎏짜리 ‘투자용 구리바’의 가격은 180위안, 약 3만8000원에서 280위안(약 5만9000원) 사이에 형성됐다. 한 구리바 제조 공장 관계자는 홍성신문에 “현재까지 약 200㎏가 판매됐다”고 말했다.

상인들이 갑자기 구리바를 판매하기 시작했다는 사실이 알려지면서 상가 측은 구리바 판매를 금지하고 모든 매대에서의 철수를 통보했다.

이는 상가 측의 주력 판매 품목을 귀금속으로 제한했기 때문으로 알려졌다. 이에 따라 현재 상가 내에 전시된 구리바는 없는 상태다.

하지만 상인들은 이제 외부에 전시 중인 구리바는 없지만 재고를 보유하고 있으며 제작 주문도 가능하다고 현지 매체에 전했다. 매체는 구리바 구입과 관련해 투기 피해의 위험성을 경고했다.

전문가들은 구리바의 경우 가공·포장 비용 등이 포함돼 실제 구리 현물 가격보다 단가가 크게 높다고 지적한다. 또 구입한 구리바를 되팔 때는 50∼60%밖에 금액을 받지 못할 수도 있다고 덧붙였다. 골드바처럼 현금 교환성이 크지 않다는 것이다.

저장성의 한 국유은행 관계자는 “대다수의 일반인은 구리 같은 금속 가격의 등락 원리를 잘 알지 못한다”며 “시장 변동성이 매우 커 투자로는 위험하기에 유행처럼 투기하지 말아야 한다”고 경고했다.

한편 올해 들어 국제 구리 가격은 t당 1만3000달러(약 1900만원)를 돌파하며 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터와 전력 인프라 수요가 급증하면서 구리가 핵심 광물로 주목받는 것도 한몫했다는 분석이다. 이에 추가 상승 가능성이 제기된다.

