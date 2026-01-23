“오천피? 내 종목은 마이너스”… 소외된 개미들의 ‘슬픈 랠리’ [수민이가 궁금해요]

“내 종목은 마이너스 입니다.” “장이 열리면 짜증만 납니다.”

코스피가 사상 처음 5000을 돌파한 22일 국내 소셜미디어에 올라온 개인 투자자들의 글이다.

국내 증시가 뜨겁게 달아오르고 있지만, 개인투자자 대부분은 만족스러운 수익을 거두지 못한 것으로 나타났다. 대형주 위주의 쏠림 장세가 지속되면서 개인투자자 사이에서 수익률 양극화 현상이 심화하고 있다는 분석이다.

코스피는 이달 들어 사상 처음 ‘꿈의 지수’ 5000을 찍은 이날까지 20% 가까이 상승했지만, 개인 투자자들의 비중이 높은 코스닥지수는 4% 남짓 오르는 데 그쳤다.

지난달 정부가 코스닥 시장 활성화 대책인 ‘코스닥 신뢰 및 혁신 제고 방안’을 내놨지만 ‘천스닥’(코스닥지수 1000)까지는 아직 약 40포인트나 남아있다.

국내 증시가 대형주들의 독무대가 되면서 당초 전문가 분석과 달리 중·소형주 프리미엄이 강하게 나타나는 ‘1월 효과’도 미미한 실정이다.

코스피지수가 사상 처음으로 장중 5000을 돌파한 22일 서울 을지로 하나은행 딜링룸에서 직원들이 신기록 달성을 축하하고 있다. 뉴스1

코스피 시장에서도 대형주 지수는 이달 들어 약 20% 올랐지만, 중형주와 소형주 지수는 각각 약 8%, 1.2% 오르는 데 그쳤다.

반도체 대형주에서 자동차, 원전, 방산 등 다른 업종으로 매수세가 옮겨가는 순환매 장세에도 중·소형주는 상대적으로 관심을 받지 못하는 ‘쏠림현상’이 심화한 것이다.

한지영·이성훈 키움증권 연구원은 지난 12일 “연초 이후 6거래일간 코스피가 8% 넘게 급등했지만, 이 기간 코스피의 상승 종목 수와 하락 종목 수의 평균은 각각 316개, 470개를 기록했다”며 “하락 종목 수가 상승 종목 수보다 많은 구간에서 지수가 급등했다는 것은 반도체, 조선, 방산, 자동차 등 소수 업종에만 랠리 온기가 집중됐음을 시사한다”고 짚었다.

‘불장’의 열매가 일부 기업과 투자자에게만 집중되는 현상은 코스피가 75.9% 상승해 세계 최고 수익률을 기록했던 작년부터 심화했다.

사진=게티이미지뱅크 제공

또 작년 코스피와 코스닥 양 시장 2559개 종목 가운데 연초 이후 1524개(59.6%) 종목이 상승했지만, 하락한 종목도 1035개(40.4%)에 달했다.

코스피가 사상 첫 5000선에 도달했지만, 증권가에선 경계의 목소리도 적잖게 커지고 있다. 고환율과 글로벌 인공지능(AI) 투자 둔화 등 지수 하방 요인도 곳곳에 도사리고 있기 때문이다.

불장에도 외국인의 투자가 저조한 것은 우려 요인이다. 외국인은 AI 거품론이 불거진 지난해 11~12월 국내 주식을 10조 원 규모 순매도했다. 올해 순매수로 전환했지만 규모는 2조 원 수준에 그친다. 무엇보다 원·달러 환율이 1470원 안팎의 고점권에 머물고 있는 점이 부담으로 작용하고 있다.

전문가들은 “코스피가 추가로 상승하기 위해선 외국인의 순매수 확대가 절실하고, 이를 위해선 환율 안정화가 급선무”라고 지적한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지