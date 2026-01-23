10대 청소년이 李 대통령 살해 협박…경찰 “여러 공범 연루” [사건수첩]

이재명 대통령을 살해하겠다고 협박한 범인 가운데 10대 청소년이 포함된 것으로 드러났다. 경찰은 이처럼 ‘대통령 암살 글’ 사건에 청소년을 비롯한 여러 공범이 연루된 사실을 확인하고 수사를 확대 중인 것으로 전해졌다.

경기 분당경찰서는 공중협박 혐의로 A군을 구속해 수원지검 성남지청에 송치했다고 22일 밝혔다. A군은 KT를 상대로 100억원을 요구하는 등 여러 폭파 협박 글을 쓰며 이른바 ‘스와팅’(swatting·허위 신고)을 일삼아 온 것으로 전해졌다.

경기 분당경찰서.

A군은 지난 5일 KT 휴대전화 개통 상담 게시판에 “분당 KT 사옥에 폭탄을 설치해놨으며 오후 9시에 폭파할 예정”이라는 내용의 글을 쓴 혐의를 받는다. 해당 글에 “100억원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다”는 협박도 담았다.

그러면서 글쓴이 명의를 ‘김○○’이라고 밝히고 같은 명의의 토스뱅크 계좌번호까지 적어놨다. 최근 청소년 사이에 번지는 스와팅의 전형적 수법이다.

앞서 메신저 앱 ‘디스코드’(Discord)에서 활동해 온 A군은 다른 이용자인 김○○과 사이가 틀어지자 범행을 결심한 것으로 알려졌다.

A군이 김○○을 골탕 먹이려는 목적으로 명의를 도용했다는 게 경찰 수사 결과다.

이후 A군은 운정중앙역(9일), 강남역(9일), 부산역(10일), 천안아산역(11일), SBS(11일), MBC(11일) 등을 상대로 스와팅을 이어갔다.

가상사설망(VPN) 우회로 해외 IP를 이용해 본인 인증 절차가 없는 인터넷 게시판에 접근하며 자신의 존재를 철저히 숨겼다.

수원지검 성남지청. 연합뉴스

경찰은 A군이 지난해 9월 119 신고 게시판에 이 대통령 암살 관련 글을 올린 정황도 포착했다.

다만, 이 사건과 관련해 서울경찰청이 이미 태스크포스(TF)팀까지 꾸려 수개월째 수사를 이어와 이번 검찰 송치에선 빠졌다. A군이 분당 KT 사옥 폭파 협박을 계기로 분당경찰서에 검거되면서 조만간 모든 실체가 드러날 것으로 보인다.

경찰 관계자는 “대통령 암살 글 사건에는 A군을 비롯한 여러 공범이 연루됐다는 것 외에는 아무 말도 해줄 수 없다”며 “서울청이 수사 중인 사안이므로, 이 사건은 빼고 검찰에 송치했다”고 말했다.

