야권 “공천뇌물 물타기” “2중대 원대복귀” 일제 비판 [정청래, 혁신당에 합당 제안]

더불어민주당과 조국혁신당의 합당 움직임을 둘러싸고 야권에서는 한목소리로 비판이 제기됐다. 국민의힘은 이를 두고 통일교·공천뇌물 ‘쌍특검’ 국면을 흐리기 위한 ‘물타기’라고 반발했고, 개혁신당은 양당이 사실상 한몸이라며 합당의 의미를 깎아내렸다. 쌍특검 추진을 위해 공조하고 있는 야권은 6·3 지방선거 연대에는 선을 그었다.



국민의힘 나경원 의원은 22일 페이스북을 통해 “민주당 금품수수·공천뇌물 쌍특검 회피용 뒷거래”라며 “조국혁신당과 합당을 한다는 것은 민주당이 자신들의 범죄를 가리기 위해 지방선거·보궐선거 자리를 거래하겠다는 매관매직”이라고 비판했다.



나 의원은 “국민기만 정략 위장결혼일 뿐”이라며 “조국당이 합당을 수락하면 쌍특검회피 매관매직 뒷거래가 있다는 것을 자백하는 것”이라고 덧붙였다.



이날 열린 국민의힘 긴급 의원총회에서도 의원들은 두 당의 통합 논의를 두고 “통일교와 공천뇌물 특검에 대한 방어수단”이라며 질타했다. 함인경 대변인은 논평을 통해 “두 당이 합쳐 지방선거를 치른다면 ‘원팀’이 아니라 ‘망팀’이다. 서로의 과오를 덩치로 덮고, 책임을 회피하기 위해 숫자로 밀어붙이는 ‘의석 연합 정치’가 될 뿐”이라며 “지방선거는 여당의 권력 확장 놀이터가 아니다”라고 지적했다.



개혁신당은 민주당과 조국혁신당의 합당이 정치적 쇼에 불과하다며 날을 세웠다. 이준석 대표는 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 “개혁신당과 국민의힘의 경우 계엄에 대한 입장에 선명한 차이가 있는데, 민주당과 조국혁신당은 분명히 같은 중국집”이라며 “같은 중국집인데 전화기 두 대 놓고 하는 식으로 정치하면 안 된다”고 꼬집었다. 이동훈 수석대변인도 “놀라운 일도, 새로운 장면도 아니다”라며 “이재명 정권 출범 이후 조국혁신당은 ‘무늬만 야당’이었다. 권력을 비판하고 견제하기는커녕, 권력의 외곽을 보강하는 충실한 조력자 역할에 머물렀다. 2중대의 원대복귀”라고 비꼬았다.



범여권 내 합당이 가시화하면서 야권 연대 가능성도 거론되지만 현 정치적 환경 속에서는 불투명하다. 이준석 대표는 CBS라디오 인터뷰에서 “방송이나 일부에서 자꾸 국민의힘과의 6·3 지방선거 연대 가능성을 거론하지만, 전혀 검토한 바 없고 선거 연대를 할 이유도 없다”고 일축했다. 국민의힘 역시 “야당 간 공조는 필요하지만, 현재로서는 정부의 잘못된 부분에 대해 협의하고 대응해 나갈 예정”이라며 지방선거 공조 여부에 대해서는 즉답을 피했다.

