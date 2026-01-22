호주서 시드니 유대인 테러 추모일에도 총격 사건…3명 사망

호주에서 22일(현지시간) 시드니 총격 테러 희생자들을 애도하는 추모의 날 행사가 전국적으로 열린 가운데 총격 사건이 또 발생, 3명이 숨졌다.



이날 오후 호주 남동부 뉴사우스웨일스(NSW)주의 레이크 카젤리고 마을에서 총격 사건이 벌어져 여성 2명·남성 1명 등 3명이 사망했다고 현지 경찰이 밝혔다.

호주 총격사건으로 3명 사망…총격범 도주. 연합뉴스

또 다른 남성 1명은 중상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 상태로 병원으로 이송됐다. 피해자들은 남녀 커플 두 쌍으로 알려졌다.



현지 매체 시드니모닝헤럴드는 총격범 1명이 장총을 소지한 채 마을에 숨어 있으며, 이번 사건은 가정 폭력과 관련된 것으로 추정된다고 전했다.



경찰은 범인이 차량을 이용해 도주한 것으로 보고 중무장한 병력을 현장 일대에 투입, 범인 수색에 나섰다.



또 소셜미디어에 "현재 레이크 카젤리고에서 경찰 작전이 진행 중"이라면서 "시민들은 해당 지역을 피하고, 지역 주민들은 실내에 머물러 줄 것을 당부한다"고 밝혔다.



지난달 14일 15명이 숨진 시드니 유대인 축제 총격 테러로부터 한 달여 만에 다시 총격 사건으로 여럿이 사망하면서 현지에서 총기 범죄에 대한 우려가 한층 커질 것으로 보인다.



지난 20일 호주 상·하원은 총격 테러에 대응해 총기 규제를 강화하고 증오 범죄를 단속하는 법안을 통과시켰다.



총기 규제법은 호주 시민에게만 총기 소지를 허가하고, 허가 시 국내 정보기관 호주안보정보원(ASIO)의 정보를 활용해 신원 조회 절차를 강화하며, 정부가 민간 소유 총기 수십만 자루를 사들여 폐기하는 것을 골자로 한다.



호주 정부 집계에 따르면 지난해 기준 호주 내 총기는 역대 최다인 411만여정으로 특히 시드니가 속한 NSW주의 경우 호주에서 가장 많은 110만 정에 달했다.



호주 정부는 1996년 남부 태즈메이니아주 포트아서에서 총기 난사 사건으로 35명이 숨진 뒤 총기 약 64만 정을 사들여 폐기한 것과 비슷한 전국적인 총기 매입 프로그램을 실시할 계획이다.



이런 호주 연방정부 차원 규제에 더해 NSW주는 개인별 총기 소지 한도를 4정으로 제한하고 허가받은 총기 소지자의 총기 클럽 가입을 의무화하는 주 차원의 규제도 도입했다.



한편 이날 호주 국민들은 시드니 총격 테러 희생자들을 애도하는 추모의 날 행사를 가졌다.



이날 오후 7시 1분에 전국 각지에서 수백만 명이 1분간 묵념의 시간을 가졌으며, 수많은 가정집이 창문과 현관에 촛불을 밝혔다.



또 희생자 유족 등이 참여한 가운데 시드니 오페라하우스에서는 희생자 유족 등이 참여한 가운데 '빛이 이길 것이다'(Light Will Win)이라는 주제로 추모식이 열렸다.



유대인 모자 키파를 쓰고 참석한 앤서니 앨버니지 호주 총리는 "여러분은 빛과 자유의 축제를 기념하기 위해 (유대인 축제에) 왔지만, 증오의 폭력에 직면했다"면서 "이 악으로부터 여러분의 사랑하는 사람들을 지켜드리지 못해 진심으로 죄송하다"고 밝혔다.



앨버니지 정부는 고위급 조사위원회를 구성, 당국이 시드니 총격 테러와 반유대주의를 막기 위해 필요한 조치를 했는지 등을 조사할 예정이다.

<연합>

