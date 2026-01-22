정준호 "항철위, 여객기참사 조사 결과 비공개…공개해야"

12·29 여객기 참사 원인을 조사하는 항공철도사고조사위원회(항철위)가 조사 결과 공개에 미온적이라는 지적이 나왔다.



22일 더불어민주당 정준호(광주 북구갑) 국회의원에 따르면 항철위는 여객기 참사 이후 유가족(5회)·경찰(4회)·조종사노동조합연맹(1회)으로부터 10차례의 정보공개를 요청받았지만, 이 중 8건은 자료를 공개하지 않았다.

무안공항 로컬라이저 현장조사. 연합뉴스

의결을 거쳐 비공개 결정한 내용은 ▲ CVR(음성기록장치)·FDR(비행자료기록장치)·교신 기록·항적기록 ▲ 엔진 분해 정밀 감정조사 결과 보고서 ▲ 사고조사 브리핑 자료·태국공항 영상자료 ▲ CVR 내용 공개 경위에 대한 질의 ▲ 무안공항 건설공사·개량사업 서류 일체 등이다.



또 참사 이후 관련 브리핑은 여러 차례 열렸지만, 항철위원장이 브리핑에 참석한 것은 1차례에 불과한 것으로 나타났다.



정 의원은 "그동안 항철위가 정보공개에 미온적이었다"며 "국가기밀도 아닌 정보를 왜 유가족 등에게 투명하게 공개하지 않았는지 비판받아 마땅하다"고 지적했다.



이어 "사고 조사에 가장 큰 책임이 있는 항철위원장이 외부 소통 자리에 1회 참석했다는 사실도 잘못됐다"며 "국정조사를 계기로 항철위가 사고조사 정보를 투명하게 공개해 신뢰를 회복하기를 바란다"고 강조했다.

<연합>

