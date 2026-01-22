울릉군청소년센터, 2025년 청소년수련시설 종합평가서 ‘우수’ 기관 선정

경북 울릉군은 울릉군청소년센터가 성평등가족부가 주관한 2025년 청소년수련시설 종합평가에서 최상위등급인 ‘우수’를 획득했다고 22일 밝혔다.

청소년수련시설 종합평가는 전국 청소년수련시설을 대상으로 ▲시설 운영 및 관리체계 ▲청소년프로그램의 질과 다양성 ▲안전·위생 관리 ▲청소년 참여도 ▲대외 협력 및 홍보 등을 종합적으로 평가해 우수·보통·미흡·매우 미흡의 4단계 등급으로 구분된다.

울릉군청소년센터 전경. 울릉군 제공

이번 평가는 울릉군청소년센터 개관 이래 최초로 받은 우수 등급으로, 그 의미가 더욱 크다.

센터는 2019년부터 2023년까지 실시된 평가에서 우수 등급을 받지 못해 지속적인 운영 개선의 필요성이 제기돼 왔다.

이에 울릉군은 2025년 평가를 목표로 지난 2년간 평가 기준 충족을 위한 체계적인 개선과 운영 내실화에 집중해 왔으며, 그 결과 이번 평가에서 우수 등급을 달성하는 성과를 거뒀다.

특히 이번 평가에서는 청소년 참여 중심 프로그램 운영, 안전관리 체계 정비, 전반적인 시설 운영 수준 향상 등의 노력이 높이 평가됐다.

이번 우수기관 선정으로 울릉군청소년센터는 향후 각종 공모사업 참여는 물론 시설 및 인건비 등 국비 확보를 위한 기반을 마련하게 됐다.

남한권 군수는 “이번 우수 등급 획득은 울릉의 청소년들이 더 좋은 환경에서 마음껏 꿈을 키울 수 있도록 현장에서 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 청소년 한 사람 한 사람이 존중받고 안전하게 성장할 수 있도록 청소년수련시설 운영을 더욱 내실화하고, 다양한 활동과 배움의 기회를 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지