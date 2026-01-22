순천교도소, 전문학사 졸업 수형자 19명 배출… 바리스타 등 평균 3개 자격증 취득

순천교도소 수형자 19명이 바리스타 자격증 등 국가기술자격증을 취득하며 교도소가 운영하는 전문학사 과정을 마쳤다.

22일 전남 순천시 순천교도소 대강당에서 열린 순천교도소 ‘전문학사 위탁과정’의 학위수여식 모습. 법무부 제공

법무부는 22일 전남 순천시 순천교도소 대강당에서 순천제일대와 협력해 운영하는 ‘전문학사 위탁과정’의 학위수여식을 열었다. 순천교도소의 전문학사 과정은 전국 교정시설 중 유일한 산업체 위탁 방식 정규 교육과정으로 수형자가 출소 후 즉시 현장에 적응할 수 있는 실무 역량을 갖추도록 돕는 프로그램이다. 2021년부터 현재까지 총 104명의 졸업생을 배출했으며, 올해 졸업한 수형자 19명 전원은 바리스타 자격증을 비롯해 한식·양식 조리기능사, 제과·제빵기능사 등 1인당 평균 3개 이상의 국가기술자격증을 취득했다.

이번 졸업식은 순천제일대 부총장 등 대학 관계자와 졸업생 등 60여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 우수한 성적과 성실한 태도를 보인 수형자 7명에게는 순천제일대 총장상과 순천교도소장상이 각각 수여됐다.

최우수 총장상을 수상한 수형자 황모씨는 “지난 2년은 조리 기술뿐만 아니라 무언가를 끝까지 해내는 인내와 타인을 향한 배려를 몸소 익힌 성찰의 시간이었다”며 “막막했던 삶에 분명한 목표와 꿈을 심어준 이번 교육과정은 인생 최고의 전환점이 됐다”고 소감을 밝혔다.

정성호 법무부 장관은 “오늘 받은 학위증서는 단순한 종이 한 장이 아니라, 지난 2년간의 인내와 변화의 의지가 담긴 땀방울의 결과”라며 “전문 기술과 배움에 대한 열정은 사회로 돌아가 다시 일어서는 데 가장 든든한 버팀목이 될 것”이라고 격려했다.

법무부는 “앞으로도 학과교육 등을 내실 있게 운영하여 수형자들이 단절 없이 학업을 이어갈 수 있도록 하는 등 실효성 있는 교정교화 프로그램을 적극 시행할 방침”이라고 밝혔다.

