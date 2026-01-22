김영록 전남지사, 국립의대 정원 100명 배정 환영…“2028년 개교해야”

전남도가 정부의 국립의대 정원 100명 배정 결정에 환영의 뜻을 밝히며 개교 시점을 2028년으로 앞당겨 달라고 요청했다.

김영록 전남도지사는 22일 보건복지부 보건의료정책심의위원회 제4차 회의에서 전남 통합대학교 국립의대 정원 100명 배정이 심의된 것과 관련해 입장문을 내고 “전국에서 유일하게 의대가 없는 전남의 의료 공백을 더 이상 방치하지 않겠다는 정부의 확고한 의지이자 분명한 약속”이라며 정부에 감사의 뜻을 전했다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

다만 정부가 제시한 2030년 개교 시점에 대해서는 “전남의 현실을 고려하면 너무 늦다”고 지적했다. 김 지사는 “전남은 섬과 산간 지역이 많아 의료 접근성이 취약하고 고령 인구 비중이 높지만 의료 인프라는 턱없이 부족하다”며 “응급·중증 상황에서도 도민들이 제때 치료를 받지 못하고 타지역을 오가는 현실이 계속되고 있다”고 강조했다.

이어 “전남 통합대학교 국립의대는 전남에서 의사를 양성하고 지역에 정착시켜 응급·필수의료 공백을 해소하는 핵심 해법”이라며 “광주·전남 행정통합 시대를 대비한 권역 책임의료체계 구축의 중심축이 될 것”이라고 말했다.

김 지사는 “도민 생명과 안전을 지키기 위한 골든타임 확보를 위해 더 이상 늦출 수 없다”며 국립의대 개교 시점을 2028년으로 앞당겨 달라고 정부에 공식 요청했다. 그러면서 “국립목포대·국립순천대와 긴밀히 협력해 2028년 개교가 차질 없이 추진되도록 모든 역량을 쏟겠다”고 밝혔다.

