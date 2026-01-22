늘 가족 챙긴 60대, 새 생명 주고 하늘로

평소 남을 돕고 가족을 살뜰히 챙겼던 60대 여성이 생의 마지막 순간에도 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.



한국장기조직기증원은 지난해 11월14일 고려대구로병원에서 지정순(68)씨가 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 떠났다고 22일 밝혔다.



지씨는 지난해 11월3일 자택에서 설거지하던 중 급작스레 두통을 호소하며 쓰러졌다. 병원으로 옮겨진 지씨는 치료를 받았지만, 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐다. 이후 장기기증으로 간장, 신장(양측)을 기증해 3명의 소중한 생명을 살렸다.



가족들은 지씨가 뇌사상태에 빠져 다시 깨어날 수 없다는 사실을 받아들이기 힘들었지만, 삶의 끝에서 누군가의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 갔다고 기억할 수 있어 기증을 결심한 것으로 전해졌다.



서울에서 7남매 중 막내로 태어난 지씨는 밝고 자상한 성격으로 눈물도 많고 웃음도 많은 사람이었다고 한다. 지씨는 19살 때부터 뇌졸중으로 쓰러졌던 아버지가 돌아가실 때까지 7년 넘게 병간호를 한 효심 가득한 딸이자 가족을 늘 우선으로 하는 희생적인 사람이었다고 가족들이 전했다.

