‘3000만원대 테슬라’… 전기차 할인경쟁

테슬라가 촉발한 전기차 가격 인하 경쟁에 국내외 완성차 업체들이 뛰어들고 있다. 테슬라가 정부·지방자치단체 보조금과 자체 할인 등을 모두 더하면 전기차 실구매가가 3000만원대로 내려가는 전향적인 마케딩을 펼치자, 수입 브랜드뿐 아니라 현대차·기아도 경쟁 대열에 동참하고 있다.

22일 업계에 따르면 테슬라코리아는 지난 17일부터 모델3 스탠더드 RWD의 판매가를 4199만원으로 인하했다. 최근 모델Y와 모델3 중 고성능 차량의 가격을 낮춘 데 이어 추가 인하에 나섰는데, 국고 보조금 168만원과 서울 기준 지자체 보조금 200만원가량을 적용하면 실구매가는 3900만원대로 내려간다. 사실상 ‘3000만원대 테슬라 전기차’가 팔리는 셈이다. 국산 중형차와도 경쟁할 수 있는 가격이다.

테슬라는 대신에 통풍 시트와 2열 열선 시트, 일부 오디오 사양을 제외하며 원가를 낮췄다. 전기차 대중화와 시장 선점을 위해 소비자에게 다양한 선택지를 내민 것이다.

테슬라는 모델3 스탠더드와 함께 모델3 프리미엄 롱레인지 RWD의 가격도 공개했다. 1회 충전 주행거리가 523㎞에 달하는 실속형 모델로 출고가는 5299만원이다. 국고 보조금 420만원에 지자체 보조금까지 더하면 4000만원대 구매가 가능하다.

다른 수입차 브랜드들도 경쟁 대열에 가세했다. 르노코리아는 전기 스포츠유틸리티(SUV) 세닉 구매자에게 최대 800만원 규모의 자체 보조금을 지원하기로 했고, BYD도 중형 전기 SUV 씨라이언7이 보조금 적용 시 4000만원 초반대에 구매할 수 있게 했다. 연내에 국내 출시되는 소형 전기차 돌핀은 2000만원대 가격이 예상된다.

국내 완성차 업체들은 이에 발등에 불이 떨어진 상황이 됐다. 현대자동차의 고급 브랜드인 제네시스는 최근 고성능 전기차인 GV60 마그마를 출시했는데 가격(9657만원)이 1억원대에 육박한다.

기아가 GT 라인업에 추가할 예정인 EV3, EV4, EV5 고성능 모델은 1억원을 호가하는 프리미엄 제품들이다. 테슬라가 ‘기술 기반 제품’으로 대중적 인기를 끌고 있는 상황에서 가격 경쟁력 부담이 커질 수밖에 없다.

기아는 이에 전기차 모델 가격을 인하하고 정비, 인증 서비스를 개선하는 등 전기차 혜택을 강화한다고 밝혔다. 우선 준중형 전기 SUV EV5 롱레인지 모델과 EV6의 판매가격을 각각 280만원, 300만원 인하했다. 이번에 새로 나오는 EV5 스탠더드 모델은 정부·지자체 보조금 등을 적용할 경우 실구매가가 최대 3400만원대로 낮아질 전망이다.

아울러 전기차 구매 부담을 낮추기 위해 0대 저금리 할부와 잔가보장 유예형 할부 혜택을 강화하고 전기차 보유, 교체 단계에서의 고객 편의도 개선해 나갈 계획이다. 전국 서비스 거점에 전기차 전문 정비 인력을 확대 배치하고 고전압 배터리의 부분 수리가 가능한 거점을 늘릴 예정이다. 중고 EV 종합 품질 등급제를 고도화하는 한편 전기차 재구매 고객을 위한 혜택도 강화한다.

