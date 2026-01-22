"성범죄 유죄에도…" 피해자 활동 정지시키고 온라인 운영진은 ‘그대로’

회원 수가 수만 명에 달하는 국내 한 유명 온라인 커뮤니티에서 성범죄로 유죄가 확정된 인물이 운영진으로 여전히 참여하고 있다는 주장이 제기됐다. 반면, 애초 피해를 제기한 여성 회원은 활동 정지 처분을 받아 커뮤니티의 대응을 둘러싼 논란이 확산하고 있다.

전주지법

22일 전주지법에 따르면 군산지원 형사부(김은지 판사)는 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반(통신매체 이용 음란) 혐의로 불구속기소 된 온라인 커뮤니티 운영진 A씨에게 벌금 300만 원과 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수를 명하는 약식명령을 내렸다. A씨는 이 약식명령에 대해 정식재판을 청구하지 않아 형이 그대로 확정됐다.

A씨는 한 유명 온라인 커뮤니티의 운영진으로 활동하던 인물로, 여성 회원 B씨에게 여러 차례 성적 수치심을 유발하는 연락을 한 혐의로 약식기소 됐다. 약식명령문에는 A씨가 B씨와 통화하며 신체와 관련된 발언을 하거나 “너희 집에 자러 가겠다”, “집 비밀번호를 알려달라”는 취지의 말을 한 내용이 담겼다.

법원의 약식명령이 확정된 이후 커뮤니티의 대응을 둘러싸고 또 다른 논란이 불거졌다. 커뮤니티의 다른 운영진은 회원들이 볼 수 있는 게시판에 A씨 사건과 관련해 더 이상의 언급을 자제해 달라는 취지의 공지글을 게시한 것으로 전해졌다.

A씨 역시 게시판에 직접 글을 올려 ‘성희롱이라고 생각하지도, 인지하지도 못했다’며 ‘여성 회원이라 잘 챙겨줬을 뿐’이라는 취지의 주장을 한 것으로 파악됐다.

해당 커뮤니티 운영 규약에는 사생활 침해 등 부적절한 행위가 확인될 경우 활동에 불이익을 줄 수 있다는 조항이 명시돼 있으나, A씨는 현재까지 운영진 활동을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 최근에는 운영진에서 제외됐던 A씨가 다시 운영진으로 임명됐다는 주장도 제기됐다.

반면, 피해를 봤다는 B씨는 사건 이후 곧바로 커뮤니티 활동이 정지된 것으로 확인됐다. B씨는 “운영진의 문제를 지적했을 뿐인데 일방적으로 활동 정지를 당했다”며 “법원에서 유죄로 인정된 가해자의 범죄가 커뮤니티 내에서 축소되고, 피해자에게 책임을 돌리는 식의 2차 가해가 이어지고 있다”고 주장했다.

그는 이어 “운영진에 이런 문제를 제기했지만, 연락을 차단당했다”며 “가해자가 다시 운영진으로 임명됐다는 사실을 알고 더는 침묵할 수 없다고 판단해 이 사실을 알리게 됐다”고 밝혔다.

일부 회원들 사이에서도 운영진의 대응을 비판하는 목소리가 나오고 있으나, 해당 커뮤니티 운영진은 현재까지 공식적인 사과나 구체적인 해명을 내놓지 않은 것으로 전해졌다. 이 커뮤니티는 다수 기업으로부터 후원받아 각종 행사를 진행해 온 것으로 알려져, 운영진의 책임 있는 대응을 요구하는 목소리가 더 커지고 있다.

