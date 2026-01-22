강화도 법인이 차은우 관리?… 차은우, 200억원대 탈세 의혹 “적극 소명” 밝혀

그룹 ‘아스트로’의 멤버 차은우(28) 측이 200억원대 탈세 의혹을 적극적으로 소명하겠다고 입을 열었다.

소속사 판타지오는 22일 “차은우 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당하는지가 주요 쟁점인 사안”이라며 “최종적으로 확정·고지된 사안이 아니다. 법 해석·적용과 관련된 쟁점은 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정”이라고 밝혔다.

사진=㈜쇼박스 제공

이어 “해당 절차가 조속히 마무리될 수 있도록 성실히 협조할 예정”이라며 “앞으로도 차은우는 국민의 한 사람으로서 세무 신고와 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속드린다”고 했다.

앞서 차은우가 국세청으로부터 소득세 등 탈세 혐의로 200억원이 넘는 세금 추징을 통보받았다는 언론 보도가 나왔다.

문제는 차은우의 소득 구조였다. 차은우의 모친 최모씨가 설립한 A법인과 소속사 판타지오는 용역 계약을 맺었고 이후 수익은 판타지오와 A법인, 차은우 개인에게 나뉘어 분배됐다.

국세청은 A가 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 판단했다. 차은우와 모친이 45%에 달하는 소득세를 줄이기 위해 실체 없는 A를 내세워 소득세율보다 20% 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 꼼수를 썼다고 봤다. A 주소지는 강화도로, 연예 관련 일을 하는 곳이라고 보기 어렵다고 했다.

반면 차은우 측은 판타지오 대표가 수차례 교체되는 과정에서 연예 활동의 안정성에 대한 우려가 컸고 이를 보호하기 위해 모친이 직접 매니지먼트 사업을 운영하게 됐다는 입장인 것으로 알려졌다.

차은우는 지난해 7월 입대해 육군 군악대로 복무 중이다. 올해 넷플릭스 ‘더 원더풀스’ 공개를 앞두고 있다.

