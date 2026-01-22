“범죄 영화처럼 긴박했던 순간”…범죄조직에 속아 중국 간 청년 막은 제주경찰

국가정보원 직원을 사칭한 범죄조직에 속아 중국으로 출국한 20대 남성이 퇴직을 앞둔 경찰의 기지로 무사히 돌아올 수 있었다.

중국 상하이에서 제주로 돌아온 20대 청년과 함병희 경감. 제주경찰청 제공

22일 제주경찰청에 따르면 지난 20일 오전 7시 35분쯤 50대 부부가 제주서부경찰서 연동지구대를 찾아 “우울증을 앓고 있는 아들이 범죄조직에 연루돼 해외로 출국했다”며 아들을 구해달라고 경찰에 신고했다.

약 10년간 우울증을 앓고 있던 아들 A씨가 지난 19일 인터넷으로 알게 된 이름도 모르는 사람으로부터 ‘국정원 직원인데 중국 상하이를 통해 캄보디아 등 제3국으로 망명시켜주겠다’는 말을 듣고 무작정 집을 나갔다는 것이다.

A씨는 전남 나주에 있던 집에서 나와 19일 저녁 광주공항에서 마지막 제주행 비행기를 타고 제주에 도착했다.

이어 20일 오전 7시 30분쯤 제주발 중국 상하이행 첫 항공편(춘추항공)을 타고 중국으로 출국했다.

A씨를 뒤쫓아 20일 새벽 1시 목포에서 배를 타고 제주에 도착해 공항에서 아들을 만류하려던 부모는 배가 늦게 도착하는 바람에 뜻을 이루지 못하고 어쩔 수 없이 인근 지구대로 향했다.

부모의 사연을 들은 연동지구대 소속 함병희 경감은 범죄조직이 연루돼 있어 상하이 입국 후에는 A씨 소재 파악이 어려울 것이라 판단하고 재빨리 움직였다.

함 경감은 제주공항 내 중국항공사 매니저를 통해 상하이 항공편 승무원에게 연락해 항공기 착륙 후 A씨가 비행기에서 내리는 시간을 지체시켜 달라고 부탁했다.

제주서부경찰서 연동지구대 함병희 경감. 제주경찰청 제공

동시에 주상하이 한국 총영사관 긴급당직 번호를 통해 A씨의 신병을 확보해달라는 내용을 전달했다.

중국 항공사와 중국 주상하이 한국 총영사관 측으로부터 협조하겠다는 입장을 확인한 함 경감은 곧바로 A씨 부모가 중국 상하이로 갈 수 있도록 조치했다.

A씨가 항공편을 타고 중국 상하이로 도착하기까지 2시간 남짓한 시간 동안 이 모든 조치가 신속하게 이뤄졌다.

다행히 한국 총영사관 측은 상하이에 도착한 A씨를 발견해 보호 조치한 뒤 곧이어 도착한 부모에게 무사히 돌려보냈다.

청년을 대상으로 한 해외 취업 사기가 기승을 부리는 가운데 제주경찰과 주상하이 한국 총영사관, 중국 항공사 등이 한 팀을 이뤄 범죄를 막아낸 좋은 사례다.

A씨 부모는 “한 편의 영화를 찍은 기분이다. 주상하이 대한민국 총영사관이 자신들이 도착할때까지 공항에서 3시간가량 아들을 보호해줬다”며 “아들을 찾을 수 있었던 것은 함병희 경감과 김민근 경사를 비롯한 제주 경찰, 이은진 주상하이 한국총영사 등 모든 기관이 협력한 덕분”이라며 감사의 뜻을 전했다.

오는 6월 퇴직을 앞둔 함병희 경감은 “마지막까지 도민에게서 신뢰받을 수 있는 경찰이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지