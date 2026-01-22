공항철도, 기업·고객 누리집 구분 맞춤형 디지털 서비스 강화

인천국제공항과 서울역을 오가는 공항철도가 고객의 이용 편의를 높이고 디지털 서비스 역량 강화 차원에서 공식 누리집을 전면 개편한다. 22일 공항철도㈜에 따르면 기존 하나의 누리집에서 제공되던 콘텐츠를 기능별 기업·고객 두 채널로 분리한다.

일례로 기업 누리집은 소개, 인사 채용, 언론홍보 등 기업 관련 소식을 전문적으로 다룬다. 고객 누리집의 경우 직통열차·회의실 예약, 민원 같은 실질적인 서비스 분야를 집중 배치했다. 기존 회원의 정보는 ‘고객 누리집’으로 안전하게 옮겨지며, 기존 계정 그대로 이용할 수 있다.

공항철도는 이번 개편을 기념해 다채로운 이벤트를 마련했다. 다음달 28일까지 진행되는 신규 회원가입 고객 전원에게 직통열차 3000원 할인쿠폰을 증정한다. 또 전체 회원 대상의 추첨을 통해 선정된 123명에게 직통열차 무료승차권 1매씩 제공할 예정이다.

응원하기 이벤트는 23일부터 3주간 계속된다. 공지글 내 연결된 URL을 통해 관련 문구를 남기면 참여가 이뤄진다. 박대수 공항철도 사장은 “앞으로도 고객이 더욱 편리하게 공항철도에 탑승할 수 있도록 스마트한 서비스를 적극 도입하겠다”고 말했다.

