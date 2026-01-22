TK행정통합 ‘선통합 후조율’에… 권기창 안동시장 “풀뿌리 민주주의 역행”

“실행 불가능한 장밋빛 비전만 내놓고 행정통합을 한다고 하니 현실과 맞지 않습니다.”

권기창 경북 안동시장이 급물살을 타고 있는 대구경북 행정통합에 대해 충분한 숙의과정이 필요하다며 반대 의사를 밝혔다.

권 시장은 22일 안동시청에서 기자회견을 열고 “명확한 비전 없이 ‘선통합 후조율’ 방식으로 추진되는 행정통합은 진정한 지방시대를 열 수 없다”고 말했다.

22일 경북 안동시청에서 권기창 안동시장이 대구경북 행정통합을 놓고 “일방적인 방식으로 추진되는 방식은 지방시대를 여는 해법이 될 수 없다”고 말하고 있다.

권 시장은 “대구경북 행정통합에 대해 시민이 얼마나 알고 있냐”고 물으며 “‘무관심’이 대부분이고 막연히 ‘좋다’ ‘싫다’는 추상적인 생각을 가진 시도민이 대부분이다”고 지적했다.

그는 행정통합에 따른 경북지역 침체 우려를 놓고 ‘경북도청 신도시’를 예로 들기도 했다. 그는 “대규모의 예산을 투입한 안동이 소재한 경북도청 신도시 역시 개발이 지연되고 투자가 이뤄지지 않고 있다”면서 “실제로 행정통합이 경북이 이점이 된다면 부동산 시장이 요동쳐야 하는데 오히려 집값이 내려갈지 우려하고 있는 게 현실”이라고 지적했다.

또한 “그동안 반복 무산된 행정통합이 495만 대구경북 지역민 모두를 위한 진정한 균형발전의 고민을 담고 있는지에 대한 근본적인 의문을 제기한다”며 “무조건적인 반대가 아닌 우리가 얻고 잃을 수 있는 실익이 무엇인지 심도 깊게 논의하는 것이 우선이다”고 강조했다.

권 시장은 행정통합 논의에 앞서 크게 다섯 가지 사항을 요구했다. 먼저 통합특별시청의 소재지를 경북도청 소재지인 안동으로 명시해야 한다고 주장했다. 그는 “균형 발전을 실현하기 위해선 북부권은 행정 중심으로, 남부권은 경제 중심으로 특화하는 전략이 현실적”이라고 했다. 특히 통합특별시의 명칭은 ‘경북특별시’로 지정해야 한다고 거듭 강조했다.

여기에 기초자치단체로 자치권 이양과 재정 자율권 배분도 요구했다. 기초·광역자치단체 행정통합에 관한 특례 역시 명확히 규정한 제도적 기반 아래에서 추진돼야 한다고 했다. 마지막으로는 북부권 발전을 위한 분명하고 실효성 있는 전략을 내놔야 한다고 주장했다. 경북권 광역 철도·도로망 구축과 국가산업단지 조기 조성, 지지부진한 도청신도시 활성화, 국립의과대학 설립 등이 대표적이다.

권 시장은 현재 행정통합의 ‘선통합 후조율’ 방식에 대해선 “이번 지방선거에서 대구경북 통합 수장을 뽑고 난 뒤 추후 행정통합을 추진한다면 결국 풀뿌리 민주주의를 역행하는 것”이라며 “적어도 주민 동의와 공감대를 형성한 뒤 행정통합을 이야기해야 한다”고 말했다.

권 시장은 “지방소멸이라는 시대적 과정 앞에서 행정통합은 마지막 승부수일 수 있다”면서도 “그 누구도 불확실한 승부수에 지역의 미래를 걸지 않는다”고 말했다. 또한 “승부수일수록 더 깊게, 더 오래 숙의가 돼야 한다”며 “서두르는 선택이 아니라 함께 더 멀리 나아갈 수 있는 미래를 만들어야 한다”고 말했다.

