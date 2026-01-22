김연자 "광주는 어머니 품 같은 곳"…고향 남구에 '아모르 파티' 노래비 건립

트로트 가수 김연자가 지난 20일 광주광역시 남구 서동(사직동)에서 열린 노래비 제막식에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 초이크리에이티브랩

트로트 여왕 가수 김연자의 '아모르 파티'(Amor Fati) 노래비가 그녀의 고향 광주 남구 서동(사직동)에 건립됐다.

지난 20일 광주광역시 남구 서동에서는 김연자의 노래비 제막식이 진행됐다. 이날 제막식에 참석한 김연자는 "이보다 더 기쁘고 영광스러운 일은 없다. 광주 사람으로 인정해 주신 것 같아 더없이 감사하다"고 소감을 전했다.

해당 비석은 남구청에서 2000만 원의 사업비용을 들여 들여 지난해 10월부터 3개월에 걸쳐 제작한 인물 특화 콘텐츠 사업의 일환이다.

노래비는 무등산 서석대 모양에 크기는 가로 200cm·세로 160cm로 김연자의 약력과 대표곡 '아모르 파티'(Amor Fati)의 가사가 새겨졌다.

해당 사업은 앞서 박용하 남구의회 부의장이 "남구를 대표하는 인물을 활용한 특화 콘텐츠 개발이 필요하다"는 제안에서 시작됐으며, 김연자를 언급·사업 추진 필요성이 제기돼 진행된 것으로 알려졌다.

이날 제막식 현장에는 김병내 남구청장, 박용하 남구의회 부의장, 팬클럽 '모아나', 김연자의 가족들이 참석해 노래비 건립을 축하했다.

김연자는 비석에 새겨진 곡 '아모르 파티'에 대해 "처음에는 크게 주목받지 못했지만, 4년 만에 역주행하며 제 2의 가수 인생을 열어준 노래다. 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 국민 가요를 꿈꿨는데 그 바람을 이 노래가 이뤄줬다"고 말했다.

그녀는 기념비 건립을 계기로 고향과 자신의 관계도 다시금 되돌아봤다.

김연자는 "고향은 늘 어머니 품 같은 곳"이라며 "외롭거나 힘들 때마다 마음속으로 고향을 떠올리며 노래해 왔다. 언제든 따뜻하게 받아줄 것 같은 곳이 있다는 사실만으로도 큰 힘과 용기가 된다"며 고향을 '마음의 지주'로 표현했다.

이어 "고향 광주에서 이런 뜻깊은 일이 벌어졌다는 사실이 아직도 꿈만 같다. 평생의 소원이었던 노래비를 세워주신 사직동 여러분들께 진심으로 감사드린다"고 감사를 표했다.

한편, 김연자는 광주광역시 남구 서동(사직동) 출생으로 대성초등학교-수피아여중-광주수피아여자고등학교를 명예 졸업했다.

그녀는 1974년 노래 '말해줘요'로 데뷔해 한국과 일본을 오가며 가수 활동을 펼친 원조 한류 스타로, 호소력 짙은 목소리와 특유의 꺾기 창법으로 국내에서는 '국민 가수', 일본에서는 '엔카의 여왕'으로 불린다.

