지드래곤과 열애설 '솔지5' 김고은, 일본서 포착…맑은 분위기

넷플릭스 '솔로지옥5'에 출연 중인 미스코리아 출신 김고은이 일본 여행 근황을 공개했다.

22일 연예계에 따르면 김고은은 최근 소셜미디어에 눈사람 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 김고은은 유네스코세계유산에 등록된 일본 시라카와고를 여행 중인 것으로 추정된다.

김고은은 일본 전통 가옥과 상점 앞을 거닐며 여유로운 시간을 보내고 있다.

깔끔하게 올린 헤어스타일과 포근한 그레이 코트가 조화를 이루며 특유의 단정하고 맑은 분위기를 더했다.

누리꾼들은 "솔로지옥 제 원픽", "진짜 제일 이쁘다", "이 메이크업 잘 어울린다" 등의 반응을 보였다.

2000년생인 김고은은 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 미를 수상했다. 전 국가대표 축구선수 김현수의 딸로도 알려졌다.

특히 김고은은 2024년 지드래곤과 일본에서 축구 경기를 관람하는 모습이 포착되며 열애설이 불거진 바 있다.

당시 지드래곤 측은 "지인이 겹치는 친한 동생일 뿐"이라며 열애설을 부인했다.

<뉴시스>

