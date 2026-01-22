김경수 지방시대위원장 “‘부울경’ 행정 통합은 생존 위한 필수 과제”

6·3 지방선거를 앞두고 대전·충남에 이어 광주·전남, 대구·경북, 부산·울산·경남(부울경)의 행정 통합이 동시다발적으로 추진되는 가운데, 김경수 대통령 직속 지방시대위원회 위원장이 “부울경 행정 통합은 선택의 문제가 아니라 지역 생존을 위한 필수 과제”란 입장을 밝혔다.

김 위원장은 22일 국립창원대 토크 콘서트에서 이재명정부의 ‘5극 3특 국가 균형 성장 전략’ 중 부울경 초광역 성장 전략과 행정 통합의 필요성을 역설했다.

김경수 지방시대위원회 위원장이 22일 국립창원대 토크 콘서트 중 한 대학생의 질문에 답변하고 있다. 지방시대위원회 제공

김 위원장은 이 자리에서 “부울경은 제조, 항만 물류, 에너지, 미래 모빌리티 등 국가 핵심 산업이 집적된 지역임에도 행정 경계로 인해 산업 정책과 교통망, 인재 양성 체계가 분산돼 왔다”며 “행정 통합을 통해 정책 결정과 재정, 산업 전략을 하나의 틀로 묶을 때 수도권과 경쟁할 수 있는 실질적인 초광역 경제권이 형성된다”고 말했다.

김 위원장은 이어 부울경 행정 통합을 두고 “행정 조직을 합치는 문제가 아니라, 청년의 삶과 산업·대학·도시의 구조를 하나로 재설계하는 국가 전략”, “청년에게 통합된 생활권과 인재 시장을 제공하는 구조 개편”이라면서 그 중심엔 청년이 있다고 강조했다. 김 위원장은 “청년들이 지역을 떠나는 근본적인 이유는 일자리 수의 문제가 아니라, 교육·취업·주거·문화가 하나의 권역 안에서 연결되지 않기 때문”이라고 했다.

김 위원장은 또 “부울경이 행정적으로 통합되면 대학 간 칸막이도 허물어질 수 있다”며 “창원대를 비롯한 지역 거점 대학들이 경쟁이 아닌 역할 분담을 통해 초광역 공동 인재 양성 체계를 구축해야 한다”고 말했다.

한동안 논의가 지지부진하던 부울경 행정 통합은 부산과 경남이 실무 협의체를 꾸려 지난 19일 첫 회의를 진행하자, 김두겸 울산시장이 21일 “시민 여론조사를 거쳐 50% 이상 동의가 확인되면 부산, 경남 등 주변 지자체와 행정 통합을 검토하겠다”고 하면서 재점화하는 양상이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지