박승호, 오천에 파크골프장 세계 최대 270홀 제안…“포항을 글로벌 스포츠 도시로”

박승호 전 포항시장은 지난 20일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 오천 해병대 사격장 이전 부지를 활용한 전국 최대 규모의 270홀 파크골프장 조성 방안을 공식 제안했다.

그는 “파크골프는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 국민 스포츠로 자리매김했다”며 “오천에 조성될 270홀 파크골프장은 단순한 여가시설을 넘어 포항 스포츠 복지의 완성이자, 체류형 스포츠 관광을 통해 지역경제를 살리는 핵심 인프라가 될 것”이라고 밝혔다.

박승호 전 포항시장은 지난 20일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다. 박승호 제공

이번 파크골프장은 단일 부지 기준 전국 최대 규모로, 전국·국제 대회 개최와 전지훈련, 교육이 가능한 체류형 스포츠 관광 인프라로 조성될 전망이다.

박 전 시장은 “기네스북 등재가 가능한 세계적 랜드마크로 조성해 국내는 물론 해외 방문객까지 포항으로 끌어들이겠다”고 강조했다.

또한 그는 포항대학교와 선린대학교에서 2026년 파크골프 관련 교육과정 신설을 검토·준비하고 있는 것으로 알고 있다며, 이를 계기로 지역 대학과 연계한 파크골프 교육·연구 기반이 확대될 수 있을 것이라고 밝혔다.

아울러 파크골프 지도자 양성과 실업팀 육성 등을 통해 포항을 중심으로 한 파크골프 산업화 모델을 단계적으로 구축해 스포츠 전문 인재 양성 및 일자리 창출, 지역 산업 다각화로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 구상도 함께 제시했다.

재원 조달과 관련, “시 재정에만 의존하지 않고 민자 유치와 국비 연계를 통해 단계적으로 추진해 재정 부담을 최소화하겠다”고 설명했다.

그는 “270홀 파크골프장은 포항을 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 스포츠 도시로 도약시키는 전환점이 될 것”이라고 강조했다.

한편 박 전 시장은 해병대 기념관과 포은 정몽주관, 키즈랜드를 연계 조성해 안보와 충절의 가치, 미래세대 교육이 하나로 이어지는 오천의 새로운 상징 공간을 만들어 나가겠다고 밝혔다.

