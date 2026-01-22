한수원, 협력 중소기업과 미국 원전시장 본격 공략

한국수력원자력은 지난 18~24일까지(현지시간) 16개 협력 중소기업과 함께 미국 텍사스주에서 ‘MANUGA with K’ 사업을 통해 무르익은 미국 원전산업 선점을 위한 지원활동을 펼치고 있다고 22일 밝혔다.

MANUGA는 Make America NUuclear cooperation Great Again의 약자다.

한수원은 18~24일(현지시간) 16개 협력 중소기업의 미국 시장진출을 위한 'MANUGA with K' 사업을 펼치고 있다. 한수원 제공

‘MANUGA with K’는 미국의 원자력 발전 확대 계획의 일환으로 국내 원전기업의 미국시장 참여 기회 확대가 기대됨에 따라, 협력 중소기업의 북미시장 진출을 돕기위해 한수원이 야심차게 추진하고 있는 사업이다.

한수원은 20~22일까지(현지시간) 샌안토니오에서 열린 파워젠(PowerGen) 전시장 내 원전 중소기업 통합관을 운영하며, 비스트라(Vistra), 지멘스(Siemens) 등 미국 주요 EPC 기업과의 비즈니스 미팅을 주선함으로써 협력중소기업이 실질적인 수출 성과를 낼 수 있도록 지원했다.

특히, 한수원이 운영한 통합관은 전시회 참여기업 중 최대면적으로 관람객들의 주목을 받았다.

파워젠은 전 세계 90개국 840개 이상의 전력 및 에너지분야 기업과 전문가가들이 방문하는 북미 최대 규모의 전시회로, 다양한 네트워킹 및 신규 비즈니스를 창출하는 기회의 장이 되고 있다.

이번 파워젠 전시회를 통해 협력 중소기업들은 총 2건의 MOU성과와 226건의 상담실적을 달성해 조만간 북미시장에 독자수출 하는 성과가 기대된다.

또한, 19일 참여기업들은 댈러스에 위치한 코만치 피크(Comanche Peak) 원전을 방문해 주요설비와 원전 운영 현황에 대한 설명을 들으며 국내 원전과의 차이를 이해했고, 수출역량 강화 프로그램을 통해 미국시장 수출 경험이 있는 중소기업의 사례를 직접 들으며 향후 미국시장 진출을 위한 전략을 모색하기도 했다.

21일에는 한수원이 지난해 미국 페르미 아메리카(Fermi America)와 체결한 텍사스주 내 ‘세계 최대 규모의 첨단 에너지 복합센터 건설’ MOU의 후속 조치로, 협력 중소기업과 함께 오스틴에 위치한 텍사스 주정부를 방문했다.

이날 텍사스주 자레드 샤퍼(Jarred Shaffer) 원전 산업 담당 국장 일행과의 면담을 통해 텍사스주가 추진하는 원전산업 및 정책을 듣고 향후 미국 원전산업의 부흥을 위한 협력방안을 논의했다.

이번 사업의 단장인 정용석 한수원 기획본부장은 “국내 원전 협력기업이 미국 뿐만 아니라 전 세계 원전시장에 지속적이고 체계적으로 독자수출 할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

