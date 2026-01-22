주말까지 동장군 '맹위'…다음 주에도 추위는 지속

주말 이후 동장군 기세가 누그러들기는 하나 완전히 물러나지는 않겠다.



22일 기상청에 따르면 대기 상층으론 우리나라 북쪽에 나란히 자리한 고기압과 저기압 사이로 북동쪽에서 북위 60도의 고위도에서 출발한 찬 공기가 내려오고 하층인 지상의 경우 서쪽엔 고기압, 동쪽엔 저기압이 위치한 '서고동저' 기압계가 형성돼 찬 북풍이 우리나라에 유입되는 상황이 지속되고 있다.

영하권의 강추위가 계속되고 있는 22일 서울 강북구 미아가압장에 동파된 수도계량기가 놓여 있다.

기상청은 일요일인 25일까지 내륙지역을 중심으로 최저기온이 -10도에 못 미치는 강추위가 이어지다가 주말 간 서고동저 기압계에 변화가 생기면서 이후 추위가 다소 풀릴 것으로 예상했다.



다만 다음 주 남쪽에서 온난한 공기가 불어 들면서 기온이 확 오르는 일은 없을 것으로 봤다.



오히려 우리나라에 찬 공기가 쌓인 가운데 우리나라로 불어 드는 바람 중 북풍이 우세한 상황이 유지, 기온이 평년기온을 밑도는 상황이 유지될 것으로 내다봤다.



토요일인 24일 아침 최저기온은 -18∼-1도, 낮 최고기온은 -6∼7도겠으며 일요일인 25일은 -18∼-2도와 -5∼7도겠다.



이후 26일부터 열흘간은 아침 기온이 -12∼0도, 낮 기온이 -2∼8도 정도겠다. 이맘때 평년기온은 최저가 -10∼0도, 최고가 2∼8도이다.

연일 영하 10도 안팎의 매서운 한파가 이어진 22일 서울 종로구 세종대로사거리에서 두터운 옷차림의 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.

서울의 경우도 다음 주 아침 기온이 -9도에서 -7도 사이에 분포하겠다.



북쪽에서 내려오는 찬 공기가 상대적으로 따뜻한 서해 위를 지나며 만든 구름대가 유입, 주말까지 서해안과 제주를 중심으로 눈이 이어지겠다.



23일에는 제주와 눈·비가 이어지는 가운데 새벽과 오전 사이 충남서해안·광주·전남중부내륙·전라서해안과 밤 인천·경기남부·강원남부내륙·강원남부산지·충청·전북 곳곳에 눈이 오겠다.

추위가 절정을 보인 22일 오전 경북 포항시 북구 두호동 바닷가 콘크리트 블록에 바닷물이 얼어붙어 있다.

예상 적설은 서해5도·추암서해안·광주·전남서부·전북서해안·울릉도·독도 1∼3㎝, 나머지 지역 1㎝ 안팎 또는 미만이다.



24일에는 새벽에서 오전까지 충남서해안과 호남 곳곳에 눈이 이어지겠다.



26일 오후부터 27일 오전까지 우리나라 남쪽에 저기압이 지나가는 영향으로 제주에 비나 눈이 올 것으로 예상된다. 저기압 경로에 따라 비나 눈이 내리는 지역이 확대될 수 있으니 최신 기상 정보를 확인해야 한다.

<연합>

