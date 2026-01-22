대구대학교, 대학청년고용서비스 4개 사업 성과평가 ‘우수’

대구대학교는 고용노동부가 주관한 ‘2025년 대학청년고용서비스 사업 성과평가’에서 최고 등급인 ‘우수’ 등급을 획득했다고 22일 밝혔다.

평가는 4개 대학청년고용서비스 사업 운영의 체계성과 실질적인 취업 성과를 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다고 대학 측은 설명했다. 평가 대상은 △대학일자리플러스센터 △재학생 맞춤형 고용서비스 △졸업생 특화 프로그램 △고교생 맞춤형 고용서비스 등 총 4개 사업이다.

2025년 경산캠퍼스에서 취업박람회가 열리고 있다. 대구대학교 제공

대학은 연간 약 20억원 규모 국고지원 사업을 운영하며, 재학생은 물론 졸업생과 지역 청년을 대상으로 진로 탐색 단계부터 개인별 상담, 역량 강화 프로그램, 기업 연계, 취업 이후 사후 관리까지 이어지는 원스톱 취업지원 시스템을 운영해 왔다.

이번 평가로 대학은 3차례에 걸처 우수 평가를 달성해 사업 1년 연장 인센티브를 확보한데 이어 20억원 규모 국고사업비를 추가로 확보하는 성과를 거뒀다. 또한 취업지원팀 김중호 팀장은 대학일자리플러스센터 특화 프로그램으로 운영한 ‘반도체 직무 아카데미’를 통해 우수한 청년 취업 성과를 거둬 고용노동부 장관 표창을 받는 등 취업 성과가 이어지고 있다.

오진희 학생처장은 “이번 성과는 청년고용서비스 사업이 단순한 프로그램 운영을 넘어 실질적인 취업 성과로 이어지고 있음을 입증한 것”이라며 “앞으로도 재학생은 물론 졸업생, 지역 청년을 아우르는 맞춤형 취업지원 서비스를 강화해 나가겠다”고 말했다.

