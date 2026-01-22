화재로 고립된 3자녀에 구한 40대母…필사적인 순간 재조명

어린 자녀 3명이 화재로 고립된 집에 목숨 걸고 뛰어든 40대 어머니의 아찔했던 당시 상황이 구체적으로 알려지며 다시 한번 조명받고 있다.



22일 연합뉴스 취재를 종합하면 네 자녀의 엄마인 40대 A씨는 지난 19일 오후 자녀들과 함께 외출했다가 집으로 돌아오는 길이었다.

자녀 고립됐던 광양 아파트. 광양소방서 제공

A씨는 아파트 현관 바로 앞에 차를 잠시 세운 뒤 7개월 된 막내를 제외한 자녀 3명에게 먼저 집에 들어가 있도록 했다.



가까운 주차장은 빈자리가 없어 다소 거리가 있는 곳으로 가야 했는데 어린 네 자녀를 동시에 챙기는 것은 안전상 바람직하지 않았기 때문이었다.



7살 첫째가 다른 두 동생을 챙겨 집으로 가는 모습을 확인하고 A씨는 주차를 마친 뒤 막내를 데리고 집으로 돌아왔다.



아이들과 시차를 두고 도착한 A씨는 집 현관 앞에서 뭔가 큰일이 났다는 것을 직감했다.



현관 문 틈 사이로 연기가 새어 나오고 있었고, 어째서인지 현관 잠금장치는 작동을 멈춰 문을 열 수 없는 상태였다.



다급해진 A씨는 곧바로 옆집으로 가 막내 아이를 맡기면서 119에 신고해달라고 부탁하고 위층으로 뛰어 올라갔다.



그는 위층 이웃에게 양해를 구한 뒤 창가로 다가가 자기 집 상태를 살폈는데 마침 창문이 열려있는 것을 확인했다.



자녀들이 걱정된 A씨는 위험을 생각할 겨를조차 없이 베란다 난간과 에어컨 실외기에 의지해 자기 집으로 내려갔다.



발이 닿지 않아 자칫 추락할 수도 있는 아찔한 상황이었지만 에어컨 배관 등을 붙잡고 매달린 뒤에야 가까스로 무사히 내려설 수 있었다.



불은 거실 전기난로가 넘어지면서 발생한 것으로 추정되는데 층간소음 방지용 매트가 깔려있어 순식간에 확산한 것으로 보인다.



불행 중 다행으로 불이 번지기 전 첫째가 동생들을 데리고 안방으로 대피해 있었던 상황이었다.



베란다에 내려선 A씨는 화염과 연기 때문에 안방까지 접근하지 못하고 큰 소리로 자녀들의 안부를 확인했다.



모두 무사하다는 것을 확인한 A씨는 '연기가 들어오지 않게 문을 꽉 닫으라'고 당부하며 자녀들을 살폈고, 얼마 지나지 않아 신고받고 출동한 구조대가 도착했다.



구조대는 고가 사다리차를 동원해 A씨와 자녀 3명을 무사히 구조해 병원으로 이송했다.



거실에서 난 불은 소방대원들에 의해 꺼졌다.



병원 진료 결과 특별히 건강상 문제는 확인되지 않아 모두 퇴원한 상태다.



광양시는 A씨 가족에게 주택 화재 피해자 지원금으로 300만원을 지원하고, 희망할 경우 임시 거처를 지원한다는 계획이다.



광양시 관계자는 "아찔한 순간이 여러번 있었지만, 큰 인명사고로 이어지지 않아 천만다행"이라며 "시 차원에서 지원할 수 있는 부분은 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

<연합>

