[속보] 정청래 “우리와 합치자” 합당 제안…조국 “국민·당원 목소리 경청하겠다”

더불어민주당 정청래 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 조국혁신당과의 합당을 제안하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 22일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 조국혁신당과의 합당을 전격 제안했다.

정 대표는 "(민주당과 조국혁신당은) 이재명 정부 출범을 위한 대선도 같이 치렀다. 이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다"며 이같이 말했다.

그는 "이재명 정부의 성공, 지방선거 승리가 시대정신"이라며 "민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않는다고 생각한다"고 했다.

이어 "지방선거를 따로 치를 이유가 없다"며 "이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 목표 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다"고 했다.

그러면서 "두 당의 합당을 위해 조속히 실무 테이블이 만들어지길 바란다. 조국혁신당의 화답을 기다리겠다"고 덧붙였다.

조국 조국혁신당 대표는 정청래 대표의 합당 제안에 대해 “국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정하겠다”고 밝혔다.

조 대표는 이날 혁신당 전북특별자치도당 당사에서 열린 전북 현장 최고위원회의에서 “어제(21일) 늦은 오후 정 대표님을 만나 오늘의 (합당 제안) 발표 내용을 전달받았다. 갑작스럽지만 제안의 무게가 결코 가볍지 않기에 최고위원분들과 함께 숙고했다”며 이렇게 밝혔다.

조 대표는 “혁신당은 정 대표가 언급한 이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다. 동시에 정치 개혁과 개헌, 사회권 선진국 실현, 토지공개념 입법화 등 민주당이 말하지 않는 진보적 미래 과제를 독자적으로 추구하고 있다”며 “이러한 두 시대적 과제를 모두 실현하는 최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다. 이를 위해 의원총회와 당무위원회의 조속한 개최를 지시했다”고 말했다.

이어 조 대표는 “혁신당은 국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것이고, 그 결과가 나오는 대로 국민께 보고를 올리겠다. 그 과정에서 당 대표로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

