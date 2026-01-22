네이버, 하이엔드 서비스에 샤넬 뷰티 브랜드스토어

네이버가 명품 브랜드 서비스 ‘하이엔드’에 샤넬 뷰티 브랜드스토어를 열었다고 22일 밝혔다.

지난 19일 오픈한 샤넬 뷰티 브랜드스토어에는 립스틱과 쿠션 등 메이크업 제품, 향수, 스킨케어 제품 등 샤넬 공식 뷰티 상품이 차례로 입점한다. 브랜드 공식 프리미엄 선물 포장 서비스도 제공하고, 샤넬 통합 멤버십인 ‘샤넬코드’ 가입도 가능하다.

네이버플러스 스토어 ‘하이엔드’에 입점한 샤넬 뷰티. 네이버 제공

네이버는 2020년부터 럭셔리 카테고리 중 뷰티 브랜드 경쟁력을 강화해왔다. 지난해 럭셔리 뷰티 거래액은 전년보다 29% 증가했고, 입점 브랜드도 오픈 초기보다 약 5배 늘었다. 네이버와 샤넬 뷰티는 앞으로 차별화한 럭셔리 쇼핑 경험을 제공하는 서비스를 확대할 계획이다.

조재희 네이버 트렌드패션사업팀 리더는 “네이버 브랜드스토어는 안정적인 플랫폼 인프라와 AI 추천 기술, 데이터 분석 등이 가능하다”며 “빠르게 변화하는 AX(AI 전환) 환경에서 사용자 접점을 넓히려는 명품 브랜드와의 협업을 확대하고 있다”고 말했다.

