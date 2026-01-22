여야, 23일 이혜훈 인사청문회 개최키로…국힘 "자료 제출 약속"

이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 23일 결국 열린다.



국회 재정경제기획위원회 여야 간사는 이 후보자의 자료 제출을 전제로 22일 이같이 최종 합의했다.

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 22일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 연합뉴스와 통화에서 "민주당 정태호 간사, 예산처 임기근 차관 등이 오전에 청문회 자료를 꼭 제출한다고 약속했다"며 "자료를 내면 23일에 청문회를 한다고 말했다"고 밝혔다.



이 후보자는 아파트 부정 청약, 영종도 부동산 투기, 보좌진 폭언·갑질, 증여세 탈루, 자녀 병역 특혜 등의 의혹을 받고 있다.



국민의힘은 ▲ 증여세 의혹 해명 자료 ▲ 반포 원펜타스 아파트 부정청약 의혹 해명 자료 ▲ 해외송금 내역 등의 자료 제출을 요구하고 있다.



재경위는 국민의힘 임이자 의원이 위원장이다.



당초 여야는 지난 19일 이 후보자에 대한 인사청문회를 개최할 예정이었다.



이에 따라 재경위는 같은 날 회의를 개최했으나 자료 제출 미비 등을 놓고 공방을 벌이다 파행됐다.



이 후보자는 당시 회의에 출석하지 못했다.



이후 쟁점인 자료 제출과 이에 따른 청문회 개최 여부를 협의해왔으나, 이견이 좁혀지지 않으면서 공전해왔다.



보수 야당 출신인 이 후보자에 대한 인사청문회 경과보고서 채택 시한은 전날이었다.

