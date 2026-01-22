강타 '6년 열애' 정유미와 결혼 계획?…"문희준 부부 부러워"

그룹 H.O.T 멤버 강타와 토니안이 결혼 계획을 밝혔다.

지난 21일 방송된 tvN 스토리 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에는 강타와 토니안이 게스트로 출연해 결혼 계획에 대한 이야기를 나눴다.

이날 MC 이영자가 “언제쯤 결혼할 생각이 있느냐”고 물었다. 이에 강타는 "얼마 전에 공연하는데 형수님이 아기들이랑 오셨다. 다 같이 인사를 하러 갔는데 희준이 형이 형수님한테 '여보'라고 했다. 자연스럽게 나오는 '여보'라는 말이 너무 셌다"고 말했다.

토니안 역시 "그거는 너무 충격이었다"며 크게 공감했다.

이에 이영자는 "결혼하고 하는 게 당연하지만, 팬으로서 H.O.T.는 평생 결혼 안 할 줄 알았다"며 "두 사람은 그대로 있어서 정말 고맙다. 계속 있어 줄 거지?"라고 물었다.

강타는 "글쎄요"라며 묘한 반응을 해 눈길을 끌었다. 그러면서 그는 "'여보'라고 부르는 형수님과 아이들 둘도 너무 예뻤다. 저희도 이제 나이가 있으니까 너무 부러웠다"고 전했다.

반면 토니안은 "저는 좀 다른데 저는 결혼 생활이 부러웠던 건 아니었다. 아이들이 되게 부러웠다"라고 말했다.

이후 강타와 토니안은 문희준과 전화 연결을 했다. 문희준은 두 사람의 결혼에 대해 "둘 다 결혼 생각이 있다고 들었다"며 "만약 여자친구가 있고 결혼할 마음이 있다면, 아이를 먼저 낳는 걸 추천한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

강타는 배우 정유미와 2020년 공개 열애를 인정한 바 있다.

