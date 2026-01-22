코스피 5000 돌파와 함께 금값도 ‘한 돈 100만원’ 넘어

코스피가 사상 첫 5000선을 돌파한 가운데, 금값도 ‘한 돈 100만원’ 시대를 열었다.

새해에도 이어진 전세계적 지정학 불안으로 연일 사상 최고치를 경신하던 금 가격이 국내 금 시장에도 투영된 결과다. 최근에는 그린란드를 둘러싼 미국과 유럽 간 갈등이 급격히 고조되면서 금, 은 등 안전자산 선호 심리가 빠르게 확산했다.

22일 한국금거래소에 따르면 전일 기준 순금 1돈(3.75g) 매입가격은 100만9000원으로 100만원대를 넘어섰다.

금값은 지난해부터 본격적인 급등하는 추세였다. 지난해 초 한 돈당 53만원 수준이던 가격은 3월 60만원대, 7월 70만원대, 10월에는 90만원을 돌파하며 최고가를 경신해왔다. 지난해 같은 기간 대비 90% 가까이 뛴 수준이다.

국제 시세도 전날 온스당 4800달러를 돌파하며 상승 흐름을 이어갔고, 장중에는 4885달러까지 치솟아 연일 사상 최고치를 다시 썼다.

금 관련 상장지수펀드(ETF)로도 투자 자금이 밀려들고 있다. 국내 첫 금 현물형 ETF인 ‘ACE KRX금현물 ETF’의 순자산액은 최근 4조원을 돌파하며 안전자산 수요를 반영했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 확보를 위해 유럽 국가들에 대한 추가 관세 부과를 시사하자 금과 은 가격이 사상 최고 수준으로 치솟은 지난 21일 서울 종로구 한 금은방에서 직원이 골드바를 정리하고 있다. 뉴스1

은 가격도 덩달아 강세를 보인다. 전날 은은 매입 시 2만2180원, 매도 시 1만5610원에 거래됐다. 은은 절반 이상이 전기·전자·태양광 등 산업용 수요로 소비된다. 공급 부족과 산업금속 수요 확대가 맞물리며 가격 상승세가 지속되고 있다는 분석이다.

최근 금값 급등은 글로벌 지정학적 불안 고조, 여전히 높은 물가 속 금리 인하 시점이 늦춰지며 시장 불확실성이 커진 탓 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

달러 약세와 미국 국채 금리 하락, 각국 중앙은행의 금 매입 확대도 상승세를 뒷받침 요인으로 꼽힌다.

올 초 베네수엘라 정국 혼란, 이란 반정부 시위에 이어 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘그린란드 병합’ 구상이 미국과 유럽연합(EU) 간 충돌로 확산하자 지정학 리스크는 정점을 찍었다.

안전자산으로 몰리는 추세는 한동안 이어질 것으로 전망된다. 금 가격이 단기적 조정이 있더라도 전반적으로 올라가는 흐름은 유지될 것이란 관측 우세하다.

