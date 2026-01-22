'김준호♥' 김지민, ‘2세 태명이 나물?’ 임신 계획 세워

오는 24일 '이호산의 사이다'에 개그맨 김지민이 출연해 김준호와 약속했던 태명을 공개한다. SBS Plus, 뉴시스

개그맨 김지민이 연인이자 개그맨 김준호와 약속했던 태명을 공개한다.

오는 24일 오전 방송하는 SBS Plus ‘이호선의 사이다’ 9회는 ‘남보다 못한 가족 빌런’을 주제로 구성된다.

이날 김지민은 명절에 쏟아지는 가족들의 잔소리에 대응하는 방법을 이야기하던 중, ‘잔소리 유료 서비스제’ 도입을 제시한다.

놀라운 건 이 때 김지민이 "전 임신 계획이 있으니까 50만 원에 퉁칩시다"고 말한다는 것이다.

또한 그는 프로그램에서 얘기를 나누면서 김준호‧김지민이 두 사람이 나물을 유독 좋아한다는 점을 언급하면서 실제로 아이를 갖게 되면 나물로 태명을 짓겠다고 했다고. 남자면 ‘두릅’, 여자면 ‘달래’라고 태명으로 정한다고 약속했다고 전해진다.

제작진은 "가족 빌런 사연에서는 집마다 하나쯤은 있을 법한 뒤통수 얼얼한 사연부터 혀를 내두르게 만드는 막장 사연까지 등장한다"고 말해 관심을 끈다.‘사이다’에서 가족 간의 이야기를 시원하게 풀어낼 수 있을지 궁금증이 더해진다.

