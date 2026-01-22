하도권, 공연 중 입원 '몸에 이상 발견돼'...결국 '캐빈' 출연 중단

배우 하도권이 건강 문제로 입원하게 됐다. 하도권 SNS

배우 하도권이 건강 문제로 수술받게 되면서 출연 중이던 공연 ‘캐빈’ 출연을 중단했다.

22일 하도권은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 몸 상태와 병원에 입원한 근황을 공개했다.

게시된 사진 속 그는 병실 침대에 앉아 입원 복 차림으로 모자와 안경, 마스크를 착용한 채 엄지를 들어 보였다.

그는 “최근 몸에 이상이 발견됐다”며 “검사 결과 수술을 미룰 수가 없어 공연 도중 입원하게 됐다”고 사정을 밝혔다.

이어 “23~24일 공연으로 불편을 드리게 되어 죄송하다. 잘 회복하고 건강하게 복귀하겠다”고 남겼다.

현재 하도권은 뮤지컬 ‘캐빈’에서 마이클 역으로 무대에 오르고 있었으나, 이번 수술로 인해 23일 공연은 윤석원, 24일 공연은 박호산이 해당 역할을 대신 맡게 됐다.

‘캐빈’ 측은 “하도권 배우의 건강상 사정으로 캐스팅이 변경됐다”고 밝혔다.

한편 하도권은 오는 4월 16일 충무아트센터 대극장에서 개막하는 뮤지컬 ‘스윙 데이즈_암호명 A’ 재연 무대에도 출연을 앞두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지