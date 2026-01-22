하나카드, 파이널서 SK렌터카 꺾고 PBA 팀리그 최초 ‘V2’ 달성

하나카드가 프로당구(PBA) 팀리그 통산 2번째 우승 트로피를 들어올렸다.

하나카드는 21일 경기 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025∼2026 포스트시즌 파이널(7전4승제) 5차전에서 SK렌터카에 세트스코어 2-4로 패배했지만, 6차전을 4-1로 승리하며 합산 전적 4승2패로 정상에 올랐다.

하나카드 선수들이 승리 후 환호하고 있다. PBA 제공

2022∼2023시즌 창단한 하나카드는 2023∼2024시즌 첫 우승에 이어 2년 만에 팀리그 왕좌를 탈환했다. 또한 PBA 팀리그 최초 2회 우승팀으로 거듭났다.

하나카드가 우승으로 가는 길은 험난했다. 1라운드 우승으로 일찌감치 플레이오프 진출을 확정했던 하나카드는 5라운드에서 3승6패로 부진하며 정규리그 1위에서 3위로 추락했다. 파이널 직행을 노리던 하나카드는 준플레이오프로 미끄러졌다.

하지만 하나카드는 포스트시즌에 돌입한 이후 완전히 달라졌다. 준플레이오프(3전2승제)에서 2승1패로 크라운해태를 꺾은 데 이어, 플레이오프(5전3승제)에서는 웰컴저축은행을 3승1패로 제압하고 파이널 무대에 올랐다. 기세가 오른 하나카드는 파이널에서 ‘맞수’ SK렌터카까지 물리치며 최후의 승자가 됐다.

반면 2시즌 연속 정규리그 1위를 차지한 SK렌터카는 팀리그 최초 2연속 우승에 도전했지만, 2023∼2024시즌에 이어 파이널 무대에서 하나카드에 가로막혀 준우승에 머물렀다.

하나카드는 5차전에서 먼저 2세트를 선취했지만, 3세트부터 6세트까지 내리 패배해 우승 기회를 놓쳤다. 위기에 몰린 하나카드는 6차전을 세트 오더에 변화를 줬다. 1세트 남자복식에서 이번 파이널에 처음으로 출전한 신정주가 무라트 나지 초클루(튀르키예)와 합을 맞춰 에디 레펀스(벨기에)-응오딘나이(베트남)를 11-10(10이닝)으로 제치며 기선 제압에 성공했다.

하나카드는 2세트엔 김가영-사카이 아야코(일본)가 강지은-히다 오리에(일본)에 1-9(5이닝)로 완패했지만, 3세트 Q.응우옌이 응오를 15-9(5이닝)로 꺾으며 세트스코어 2-1을 만들었다. 4세트엔 초클루-사카이가 2이닝 만에 9-2로 완승, 우승까지 한 세트만 남겼다.

승부를 끝내기 위해 나선 하나카드는 ‘에에스’ 초클루가 5세트에 다시 출격했다. 1이닝부터 하이런 8점을 올리며 8-0까지 달아났다. 조건휘의 추격도 만만치 않았지만 초클루는 2이닝째 2점을 치며 우승까지 1점을 남겼다. 초클루는 곧바로 이어진 3이닝째 비껴치기 공격을 정확하게 성공, 11-5(3이닝)로 경기를 마쳤다. 우승이 확정되자 초클루는 큐에 입을 맞추며 우승을 자축했고, 하나카드 선수들은 뛰쳐나와 초클루를 껴안았다.

파이널 최우수선수(MVP·상금 500만원)는 ‘당구 여제’ 김가영이 차지했다. 김가영은 이번 파이널에서 6승3패 애버리지 1.278을 거두며 하나카드의 우승을 견인했다. 특히 1~2차전에선 4번 출전해 모두 승리하며 하나카드의 우승 선봉 역할을 맡았다.

아울러 하나카드의 리더 김병호는 유일한 팀리그 3회 우승 선수로 올라섰다. 2020∼2021시즌 TS·JDX의 우승 멤버인 김병호는 이후 2023∼2024시즌 리더로 하나카드의 우승을 견인한 데 이어, 이번 시즌에도 우승컵을 다시 들어올렸다. 김

팀리그를 마친 PBA는 오는 25일부터 9일간 2025∼2026시즌 마지막 정규투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’을 개최한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지