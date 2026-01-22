트럼프, 전술적 일보후퇴?…그린란드 관세·군사옵션 접은 배경은

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 '세계제포럼'(WEF·다보스포럼)에 참석해 미국의 그린란드 병합 의지를 거듭 밝혔다.



그린란드 병합이라는 '총론'은 전혀 달라진 것이 없었지만 '각론'(방법론)에서는 경제와 군사 양면에서의 강압 수단 사용을 일단 보류하며 협상에 무게를 두는 모습을 보였다. 목표 달성을 위한 '전술적 일보후퇴'였다는 분석도 가능해 보인다.

덴마크령인 그린란드 문제를 둘러싸고 유럽 국가들과의 갈등이 고조되는 가운데 관세 부과까지 거론하며 압박 수위를 높여온 트럼프 대통령은 이날 다보스포럼 연설에서 그린란드와 관련해 '무력 사용은 없다'는 원칙을 밝히며 수위 조절에 나섰다.



나아가 앞서 예고한 유럽 8개국에 대한 2월 1일 자 관세 부과 조치를 철회하면서 당장은 미국과 유럽 간 정면 충돌을 피하게 된 양상이다.



트럼프 대통령은 이날 다보스에서 70분가량 진행된 연설에서 "우리는 유럽이 강해지길 바란다. 궁극적으로 이는 국가 안보의 문제"라고 운을 떼며 그린란드 문제를 언급하기 시작했다.



유럽 국가 정상들과 기업인들이 모인 자리에서 최대 현안으로 떠오른 그린란드 문제를 정면으로 꺼내 든 것이다.



트럼프 대통령은 그린란드를 "거대한 얼음덩어리"로 일컬으며 "이 차갑고 위치가 안 좋은 얼음덩어리가 세계 평화와 세계 보호에 결정적인 역할을 할 수 있다"고 강조하는 한편, "이 거대한 무방비의 섬은 사실 북미 대륙의 일부이다. 서반구 최북단 경계에 있다. 그것은 우리의 영토(That's our territory)"라고 말했다.



그러면서 "미국 외에는 어떤 국가나 국가 연합도 그린란드를 안전하게 지킬 위치에 있지 않다"며 막강한 군사력을 갖춘 미국이 그린란드를 병합해야 한다는 논리를 펼쳤다.



특히 미국은 "그린란드의 완전한 소유권(ownership)"을 원한다면서 "우리가 (유럽에) 지난 수십년간 해준 것에 비하면 아주 작은 요구(very small ask)"라고 강조했다.



이미 덴마크와 그린란드가 미국에 그린란드를 팔 의향이 없다고 선을 그었고, 유럽 국가들 역시 미국이 이런 당사자들의 의사를 존중해야 한다고 촉구해온 상황에서도 '그린란드 병합' 의지에 변함이 없음을 확인한 것이다.



트럼프 대통령은 연설 도중 그린란드를 아이슬란드로 여러 차례 잘못 지칭하기도 했다.



트럼프 대통령은 그러면서도 그린란드 획득 문제와 관련해 "무력을 사용하지 않을 것"이라고 공언하고, 유럽 국가들과 "즉각적인 협상"을 추진 중이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 "내가 과도한 힘과 강압을 사용하기로 결정하지 않는다면 우리는 아마 아무것도 얻지 못할 것"이라며 "솔직히 말해 우리가 그렇게 한다면 막을 수 없겠지만, 나는 그렇게 하지 않을 것"이라고 말했다.



이어 "이제 모두 '아, 다행이야'라고 말할 것이다. 사람들은 내가 무력을 사용할 것이라고 생각했을 테니까 아마 내가 한 말 중 가장 큰 선언일 것"이라며 "나는 무력을 사용하고 싶지 않다. 무력을 사용하지 않을 것"이라고 말했다.



지난 17일 그린란드에 병력을 파견한 덴마크 등 유럽 8개국에 대해 내달 1일부터 관세 부과를 부과하겠다고 예고하고 트럼프 행정부 일부 인사들은 군사개입 가능성까지 거론해왔지만, '무력 사용은 없다'는 원칙을 천명하고 협상 여지를 두면서 일단 유럽과의 전면적 대립은 피한 것이다.

트럼프 대통령은 북대서양조약기구(나토·NATO) 소속 유럽 동맹국들이 가장 우려하는 미국의 군사력 전개 상황에 대해 우려를 불식시키면서도 유럽 국가들이 그린란드 문제에 협조해야 한다는 압박을 이어갔다.



트럼프 대통령은 나토 소속 유럽 국가들을 향해 "그들에겐 선택권이 있다"며 "'예'(Yes)라고 대답하면 우리는 깊이 감사할 것이고, '아니오'(No)라고 답한다면 우리는 기억할 것"이라며 경고 메시지를 분명히 했다.



현재로선 경제 및 군사적 강압수단을 접었지만, 앞으로 그린란드 관련 협상이 교착될 경우에도 그와 같은 기조가 유지될지 여부에 대해선 확신할 수 없게 만드는 대목이었다.



트럼프 대통령은 연설 뒤 4시간 정도 지나 트루스소셜에 올린 게시글에서 유럽 8개국에 대한 관세 부과 철회 방침을 밝혔다.



트럼프 대통령은 마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토·NATO) 사무총장과 매우 생산적인 회담이 있었고 그린란드와 관련해 합의의 틀(framework)"을 만들었다면서 "이런 이해를 바탕으로, 2월 1일 발효 예정이던 관세를 부과하지 않을 것"이라고 밝혔다.



관세 부과 방침을 밝힌 지 나흘 만에 이를 유예한 것인데 유럽 국가들과 본격적인 대화를 이어가겠다는 의지를 보인 것으로 풀이된다.



유럽의회가 미국의 '그린란드 관세' 위협에 반발해 미국과 지난해 체결한 무역협정 승인 절차를 이날 보류하고 유럽 일각에서 보복 관세까지 거론하는 상황에서 트럼프 대통령이 한발 물러서며 당장의 무역 확전은 일단 피한듯 보인다.



트럼프 대통령이 무력 사용을 하지 않겠다고 천명하고 관세 부과도 철회하는 쪽으로 입장을 선회한 것은 결국 나토 동맹의 균열이 가져올 부담을 의식한 결과 아니겠냐는 분석이 나온다.



미국이 러시아, 중국을 견제하는 데 있어 유럽과의 안보 공조가 필수적인 만큼 그린란드 문제를 힘으로만 밀어붙이는 것은 미국으로서도 전략적 손실을 감수해야 할 수 있기 때문이다.



지난 17일 '그린란드 관세' 발표 이후 주가 등 미국 금융시장이 출렁인 상황도 트럼프 대통령을 움직였을 수 있어 보인다.



트럼프 대통령은 이날 연설에서 "우리 주식시장이 어제 아이슬란드(그린란드를 잘못 지칭) 때문에 (새해 들어) 첫 하락세를 보였다"며 "아이슬란드(그린란드)는 이미 우리에게 많은 돈이 들게 했다"고 말했다.

나아가 '관세 부과' 위협을 통해 유럽을 보다 적극적인 대화의 장으로 끌어내는 효과를 이미 확인했다는 판단이 작용했을 가능성도 있다.



트럼프 대통령은 이날 뤼터 사무총장과 회담 뒤 기자들과 만나 그린란드와 관련해 마련된 '미래 합의의 틀'이 미국이 원하는 것을 다 제공하고 있으며 모두가 이에 만족한다고 밝혔다고 로이터 통신이 전했다.



결국 그린란드를 미국땅으로 만들겠다는 트럼프 대통령의 '야심'과, 그에 동의하지 않는 덴마크 포함 나토 동맹국들의 '저항'이 대치하는 상황에서 절충점이 도출될 수 있을지에 국제사회의 관심이 집중될 것으로 전망된다.

