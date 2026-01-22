바다도 얼린 ‘역대급’ 한파…낮에도 영하권 강추위 [오늘날씨]

전국 곳곳에 한파특보가 발효돼 맹추위가 이어진 21일 인천 강화도 동막해변 일대가 얼어붙어 있다. 뉴스1

목요일인 22일에도 전국에 강추위가 이어지겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -12.4도, 인천 -12.1도, 수원 -11.9도, 춘천 -16.4도, 강릉 -9.6도, 청주 -11.4도, 대전 -11.7도, 전주 -9.5도, 광주 -7.1도, 제주 0.6도, 대구 -8.0도, 부산 -6.8도, 울산 -7.6도, 창원 -6.6도 등이다.

낮 최고기온은 서울 -5도, 인천 -5도, 수원 -5도, 춘천 -5도, 강릉 -1도, 청주 -3도, 대전 -2도, 전주 -1도, 광주 0도, 대구 -1도, 부산 2도, 제주 4도 등으로 예상된다.

북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 중부지방(강원 동해안 제외)과 전북 북동부, 경북권, 경남 내륙에 한파특보가 발효된 가운데, 당분간 강원 동해안을 제외한 중부지방과 남부 내륙은 아침 기온이 -10도 이하로 떨어지겠다.

특히 중부지방을 중심으로 당분간 한파특보가 이어지는 곳이 있겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 더욱 유의해야 한다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나, 충남권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다. 전라권과 제주도를 중심으로는 눈 또는 비가 내리겠다.

예상 적설량은 울릉도·독도 5~15㎝, 전라 서해안, 제주도 산지 2~7㎝, 제주도 중산간 1~5㎝, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안 1~3㎝, 제주도 해안 1㎝ 안팎이다.

예상 강수량은 울릉도·독도 5~15㎜, 제주도 5㎜ 안팎, 전라 서해안 5㎜ 미만, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안 1㎜ 안팎이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 2.0~4.0m, 서해·남해 1.0~4.0m로 예상된다.

