김경, 강선우 외 민주당 의원에 금품 전달 모의 정황

최근 더불어민주당을 탈당한 무소속 강선우 의원 관련 ‘공천헌금’ 1억원 공여 혐의를 받는 김경 서울시의원이 다른 민주당 의원에 대한 금품 전달을 모의하는 듯한 정황이 담긴 녹취파일을 경찰이 확보했다. 경찰이 이 대화가 신빙성이 있다고 판단하는 경우 수사가 여권 전반으로 확대할 수 있는 상황이다.



21일 취재를 종합하면 경찰은 최근 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨에 대한 서울시 선거관리위원회 신고를 접수했다.

김경 서울시의원(왼쪽)과 강선우 의원. 연합뉴스

경찰은 이 신고를 처리하는 과정에서 관련 녹취를 입수했는데, 여기에 2023년 10월 진행된 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지 논의하는 내용인 것으로 전해졌다.



이 과정에서 민주당 현직 의원이 거명되기도 한 것으로 알려졌다. 경찰은 녹취를 제공한 당사자도 불러 조사했다고 한다. 다만 당장 선관위가 신고한 건 김 시의원와 A씨 두 명이라 현재 현직 의원이 수사선상엔 오르진 않은 상태다.



2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원으로부터 공천헌금을 수수한 혐의를 받는 강 의원은 21시간 가까운 밤샘조사를 받고 이날 새벽 귀가했다. 경찰 조사에서 대부분 혐의를 부인한 것으로 알려진 가운데 김 시의원은 강 의원에게 건넨 1억원을 돌려준 게 강 의원 본인이라고 진술한 것으로 전해졌다. 이는 강 의원이 당시 보좌관이었던 남모씨에게 반환을 지시했다는 해명과 배치되는 것이다.



강 의원 의혹과 별도로 무소속 김병기 의원의 공천헌금 의혹을 수사 중인 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 의원 측근인 이지희 동작구의회 부의장을 소환해 약 4시간30분간 조사했다. 전직 동작구의원들은 2023년 12월 작성한 탄원서에서 이 부의장이 김 의원 부부에게 전달할 금품을 요구하고, 전달 과정에도 개입했다고 주장했다. 탄원서를 작성한 전 구의원들은 최근 경찰에 피의자로 출석해 “탄원서 내용은 모두 사실”이라고 진술했다. 이 부의장은 김 의원 차남의 숭실대 편입에도 관여한 의혹을 받는다.

