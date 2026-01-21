포항대, 포항·경주지역 대학일자리플러스센터 관계자 역량강화교육 실시

포항대학교 대학일자리플러스센터는 21일 포항·경주 지역 4개 대학(포항대, 한동, 동국대, 위덕대) 대학일자리플러스센터 관계자를 대상으로 역량 강화 교육을 실시했다고 밝혔다.
이번 교육은 대학일자리플러스센터 컨설턴트의 전문성을 제고하고, 학생 및 지역 청년을 대상으로 한 진로·취업 지원의 질적 수준을 향상하기 위해 마련됐다.
특히 포항·경주 지역 대학일자리플러스센터가 한자리에 모여 교류와 협력을 강화하고, 지역 기반 대학 간 거버넌스 구축과 공동 사업 추진을 위한 네트워킹을 확대하는 계기가 됐다.
교육은 ‘삶의 방향성을 찾는 셀프코칭’을 주제로 진행됐으며, 코칭툴을 활용한 셀프코칭 기법과 에니어그램 테스트 및 프로파일 해석을 통해 자기 이해를 돕는 프로그램으로 구성됐다.
아울러 실제 상담 사례를 중심으로 한 실습을 병행해 현장 활용도가 높은 교육으로 평가받았다.
황성준 포항대학교 대학일자리플러스센터장은 “이번 교육은 컨설턴트 개인의 실무 역량 강화는 물론, 대학일자리플러스센터 간 정보 공유와 협력을 통해 지역 청년 취업 지원을 위한 공동 대응 체계를 마련하는 출발점이 됐다”며 “앞으로도 지역 대학 간 연계를 강화해 보다 체계적이고 지속적인 진로·취업 지원을 제공하겠다”고 말했다.
한편 포항대학교 대학일자리플러스센터는 앞으로도 지역 대학 및 유관기관과의 협력을 바탕으로 청년들의 안정적인 사회 진입을 지원하는 다양한 진로·취업 프로그램을 지속적으로 운영할 방침이다.
