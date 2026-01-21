"흡수 통합 우려"…경북 북부권서 행정통합 반대 목소리 확산

대구·경북 행정통합 논의가 급물살을 타는 가운데 경북 북부권 기초자치단체장들 사이에서 통합 추진에 대한 우려와 반대 기류가 나오고 있다.



통합 자체를 정면으로 부정하는 노골적인 발언은 자제하면서도, 지역 불균형 심화와 도청 신도시 공동화를 이유로 비판의 목소리를 잇따라 내놓고 있다. 일부 지역에선 주민 반발 움직임도 감지된다.

TK 행정통합 반대하는 권기창 안동시장·김학동 예천군수. 연합뉴스

21일 권기창 안동시장은 연합뉴스와의 통화에서 "주민 공감대 없는 통합 추진에 반대한다"며 "6월 말까지 무조건 통합해야 한다고 시한을 정해두고 속도전을 하는 것도 잘못된 방법이라고 본다"고 비판했다.



권 시장은 "경북 균형발전을 위해 경북도청을 경북 북부 신도시로 옮겨놨는데 10년도 채 안 돼서 다시 이걸 통합하자고 하는 게 과연 맞느냐는 의문이 있다"며 "경북도청 소재지를 행정 중심으로 만들겠다는 분명한 메시지가 있어야 한다"고 강조했다.



김학동 예천군수도 행정통합 추진에 대해 사실상 반대 입장을 분명히 했다.



김 군수는 "경북도청 이전 이후 조성 중인 신도시가 아직 1단계 수준에 머물러 있는 상황에서 통합이 추진되면 신도시 발전이 동력을 잃고 더 늦어질 수 있다는 걱정이 크다"며 "북부 지역 균형발전이라는 명분으로 도청 이전이 추진됐던 만큼, 통합 논의에도 북부권 발전을 담보할 구체적인 대책이 최우선으로 포함돼야 한다"고 말했다.



이어 "이런 전제 조건 없이 통합을 밀어붙인다면 북부 지역 주민은 생존권 차원에서 반대할 수밖에 없다"며 "신도시 발전 지연에 대한 지역사회의 불만이 이미 높은 상황에서 통합 논의가 더해질 경우 집단적 반발은 불가피할 것"이라고 덧붙였다.



박현국 봉화군수는 "북부권 균형 개발 관련 내용을 법적으로 명시하겠다는 전제 아래 찬성한다"며 "청사 소재지나 재정 등 경북도가 제시하고, 도의회가 요구하는 것들이 법에 명시가 된다는 전제조건 하에 진행되어야 한다"고 말했다.



행정 중심지가 대구로 흡수되는 것을 막아야 한다는 취지다.



경북 북부권 단체장들이 잇따라 신중하거나 비판적인 태도를 보이는 것은 통합이 자칫 '대구 중심의 흡수 통합'으로 흐를 수 있다는 위기감 때문이다.



특히 도청 신도시가 자리를 잡기도 전인 현시점에 행정 구역이 개편될 경우, 어렵게 구축한 북부권 거점 도시 전략이 무너질 수 있다는 시각이 깔려 있다.



북부 지역 주민들 사이에서도 "도리어 지역 소멸 속도가 빨라지는 것 아니냐"는 우려가 나오고 있다.



이런 가운데 권기창 안동시장은 오는 22일 오후 안동시청에서 관련 기자회견을 연 뒤 경북도청을 방문할 예정이다.



도의회 역시 통합 동의안 상정을 하루 앞둔 오는 27일 도의원들을 상대로 의견 청취를 진행할 예정이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지