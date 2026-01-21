쿨의 이재훈, 2월 28일 서울 KBS아레나 시작으로 전국투어 돌입

그룹 쿨의 이재훈이 다음 달부터 전국투어콘서트 ‘2026 더 이재훈 - 컴 온(THE 이재훈- Come on)’을 개최한다.

21일 공연기획사 컨셉케이컴퍼니에 따르면 이재훈은 지난해 ‘더이재훈_31년(THE이재훈_31년)’란 이름으로 전국 14개 도시에서 투어를 진행한 바 있다.

그런 그가 이번에는 다음 달 28일 서울 KBS아레나를 시작으로 수원, 전주, 대전, 대구 등에서 전국투어를 개최한다.

메가 히트곡으로 ‘아로하’ ‘해변의 여인’ ‘운명’ ‘사랑합니다’에 이어 ‘루시퍼의 변명’ ‘진실’ ‘너의 집 앞에서’ ‘슬퍼지려 하기 전에’ ‘애상’ ‘작은 기다림’ 등 히트곡을 들려줄 예정이다.

컨셉케이컴퍼니는 “1년 만에 개최되는 공연인 만큼 콘서트의 순간을 잊지 못하는 팬들에게 보답하고 싶어 하는 아티스트 이재훈의 마음을 고스란히 담았다”고 전했다.

투어의 시작인 서울 공연은 23일 오후 2시에 티켓링크와 놀티켓을 통해 예매할 수 있다.

또한 추가 지역은 추후 발표할 예정이다.

