사통팔달 ‘더샵 오산역아크시티’ 분양 [희망코리아 특집]

포스코이앤씨는 경기도 오산 세교2지구 M1블록에서 ‘더샵 오산역아크시티’의 임차인을 모집 중이라고 밝혔다.



이 단지는 지하 4층~지상 44층, 7개 동, 전용면적 84~104㎡ 아파트 897세대와 전용면적 84㎡ 오피스텔 90실로 구성된다. 이번에 공급되는 아파트를 전용면적별로 살펴보면 84㎡A 346세대, 84㎡B 233세대, 104㎡ 318세대 등 수요자들에게 선호도 높은 중대형으로 이뤄져 있다.

더샵 오산역아크시티 투시도. 포스코이앤씨 제공

취득세, 재산세, 종합부동산세 등 각종 세금 부담에서 자유롭고 무주택 자격을 유지한 채 신규 단지에 청약을 할 수 있다. 단지는 최대 10년간 안정적으로 거주하며 시장이 좋아지면 매수 타이밍을 노려볼 수도 있다. 임대기간 종료 후에는 분양 전환이 가능해 내 집 마련이 가능하기 때문에 실수요자 입장에서는 가격 불확실성을 줄이면서 안정적인 내 집 마련 기회를 갖는 셈이다.



더샵 오산역아크시티는 지하철 1호선 오산역이 반경 600m 내에 위치해 있으며 향후 단지 앞에서부터 오산역 방향으로 오산천을 가르는 연결도로가 신설되면 오산역을 더 가깝게 이용할 수 있을 전망이다. 오산역 외에도 GTX-C 노선 연장, 수원발 KTX 등 교통망 확충이 추진되고, 세교2지구에서 오산IC(경부고속도로) 방향으로 신설 예정된 경부선철도횡단도로 개발이 완료되면 경부고속도로 이용이 더욱 편리해질 것으로 보인다.



‘더샵 오산역아크시티’의 견본주택은 경기도 오산시 원동 182번지에 위치해 있으며, 입주는 2029년 6월 예정이다.

