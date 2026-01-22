나눔축제·희망배달… 취약계층 온기 전달 [희망코리아 특집]

이마트가 연말연시를 맞아 소외된 이웃을 위한 따뜻한 나눔 활동을 이어간다. 한파와 경기 침체로 어려움을 겪는 취약계층에게 실질적인 도움을 제공하고자 다양한 사회공헌 프로그램을 진행하며 지역사회와의 상생을 강화하고 있다.



이마트는 앞서 지난해 11월 서울 강동구민회관에서 ‘희망마차 겨울맞이 따뜻한 온기를 잇다’ 나눔축제를 개최했다. 이번 행사는 서울잇다푸드뱅크센터와 강동구청이 함께 협력해 마련됐으며, 강동구에 거주하는 저소득 독거 어르신 400세대를 대상으로 진행됐다. 행사에는 강동구청장, 서울잇다푸드뱅크센터장, 이마트 관계자 등이 참석해 의미를 더했다.

이마트가 지난해 11월 강동구민회관에서 ‘희망마차 겨울맞이 따뜻한 온기를 잇다’ 나눔축제를 개최하고 있다. 이마트 제공

2006년 시작된 희망배달 캠페인은 기업 중심형 기부가 아닌 개인 참여를 기반으로 하며, 2024년까지 누적 기부금액이 580억원이 넘어섰다. 이 기금은 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 발굴하고 실질적인 도움을 제공하는 데 쓰인다.



12월에는 양천구 해누리복지관에서 ‘희망마차 연말연시 따뜻한 마음을 잇다’ 나눔축제가 열렸다.



이마트는 서울뿐 아니라 경기도 내 취약계층을 위한 지원도 강화하고 있다. ‘신선한 식탁’ 사업을 통해 경기도사회복지협의회에 기부한 후원금으로 푸드뱅크가 도내 친환경 농산물을 구매해 취약계층에게 전달한다.

