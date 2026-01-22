C랩 스타트업들, CES서 ‘혁신 날개’ 펼쳤다 [희망코리아 특집]

삼성전자가 ‘함께가요 미래로! Enabling People’이라는 사회공헌(CSR) 비전 아래, 단순한 기술 지원을 넘어 스타트업 생태계 육성에 박차를 가하고 있다. 특히 육성 프로그램 ‘C랩(Creative Lab)’은 혁신적인 아이디어를 가진 창업가들이 꿈을 펼칠 수 있도록 돕는 대표적인 상생 프로그램으로 자리 잡았다.



삼성전자는 지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에 ‘C랩 전시관’을 마련하고, 글로벌 무대에서 한국 스타트업의 저력을 선보였다. 올해로 CES 참가 11년째를 맞이하는 C랩은 이번 전시에서 사내 벤처 프로그램인 ‘C랩 인사이드’와 외부 스타트업 육성 프로그램인 ‘C랩 아웃사이드’, 금융 계열사가 지원하는 ‘삼성금융 C랩 아웃사이드’ 등 총 15개사와 함께 혁신 기술을 세계에 알렸다.

삼성전자가 지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스 베네시안 엑스포 유레카 파크에 마련한 C랩 전시관에 관람객들이 북적이고 있다. 삼성전자 제공

베네시안 엑스포 유레카 파크에 마련된 C랩 전시관에서는 인공지능(AI), 로봇, 디지털 헬스 등 최신 트렌드를 반영한 차별화된 솔루션들이 관람객을 맞이했다. 대표적으로 C랩 아웃사이드 선정 기업인 ‘로닉’은 AI와 로보틱스 기술을 접목한 ‘자동화 조리 로봇 솔루션’을 선보였다. 기존 로봇이 단순 조리에 그쳤다면, 로닉의 기술은 식재료의 계량부터 소분, 투입까지 자동화 범위를 확장해 현지 식품 및 로봇 업계의 주목을 받았다.



멘털케어와 반려동물 시장을 겨냥한 기술도 눈길을 끌었다. ‘스트레스솔루션’은 사용자의 생체신호를 실시간 분석해 자율신경 패턴에 맞는 개인화된 힐링 사운드를 제공했다. ‘십일리터(11Litter)’는 스마트폰 사진 한 장으로 반려동물의 슬개골 탈구, 백내장 등 진행성 질환을 진단하는 ‘라이펫’ 서비스를 통해 글로벌 펫 헬스케어 시장 공략에 나섰다.



이번 CES에서 C랩 전시관의 가장 큰 특징은 지역 스타트업의 약진이다. 삼성전자는 2023년부터 C랩 아웃사이드 프로그램을 대구, 광주, 경북 지역으로 확대하며 지역 창업 생태계 활성화에 기여해 왔다. 그 결과 이번 전시에는 대구·경북·광주 지역 스타트업들이 역대 최다 규모로 참여해 글로벌 무대에서 성과를 입증했다.



광주 지역 스타트업인 ‘딥센트’는 AI 기반의 맞춤형 향기 솔루션으로 CES 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았고, 경북의 ‘리플라’는 미생물을 활용한 고순도 플라스틱 재활용 기술로 혁신상 명단에 이름을 올렸다. 이는 지역의 우수 인재와 기술이 서울로 떠나지 않고도 지역 내에서 자생력을 갖추고 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 선순환 구조가 만들어지고 있음을 보여주는 사례다.



2012년 사내 벤처 육성으로 시작된 C랩은 2018년 외부 스타트업 지원으로 외연을 확장한 이래, 현재까지 총 959개의 사내외 벤처와 스타트업을 육성하며 1000개 돌파를 목전에 두고 있다. 삼성전자는 선발된 스타트업에게 사업지원금, 전용 업무 공간, 삼성전자와의 사업 협력 기회는 물론, CES 참가와 같은 글로벌 진출 발판까지 제공한다. 졸업 후에도 ‘C랩 패밀리’ 제도를 통해 지속적인 투자와 파트너십을 이어가는 등 일회성 지원이 아닌 진정성 있는 ‘동행’을 실천하고 있다. 삼성전자의 이러한 노력은 단순한 기업의 사회적 책임을 넘어, 대한민국 창업 생태계의 저변을 확대하고 미래 성장 동력을 발굴하는 핵심 엔진으로 작동하고 있다.

