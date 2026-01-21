‘반도체 70% 급증’ 이달 20일까지 수출 364억달러… 작년比 14.9%↑

1월 중순까지 수출이 반도체 ‘슈퍼사이클’에 힘입어 작년 같은 기간보다 약 15% 증가했다.



21일 관세청에 따르면 이달 1일부터 20일까지 수출액은 364억달러로 작년보다 14.9% 늘었다. 이 기간 조업일수(14.5일)는 작년과 같아 일평균 수출액도 14.9% 늘었다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

전 세계 인공지능(AI) 열풍 속에 반도체 수출이 70.2% 뛰며 증가세를 주도했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 29.5%에 달했다. 석유제품(17.6%), 무선통신기기(47.6%) 등도 늘었다. 반면 승용차(-10.8%), 자동차 부품(-11.8%) 등은 감소했다.



수출 대상국별로는 미국 수출이 19.3% 증가했다. 중국(30.2%), 베트남(25.3%) 등에서도 증가세를 보였다. 유럽연합(-14.8%), 일본(-13.3%) 등은 감소했다.



같은 기간 수입액은 370억달러로 4.2% 증가했다. 수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 6억달러 적자를 기록했다.

