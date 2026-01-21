경실련 “與 공천 의혹 전수 조사해야”

더불어민주당 의원들의 공천헌금 수수 의혹이 확산하는 가운데 시민단체들이 의혹 전수조사 및 공천 제도 개혁을 촉구했다.

21일 서울 종로구 경실련에서 '더불어민주당 공천비리 전수조사 등 5대 개혁안 수용 촉구' 기자회견이 열리고 있다. 연합뉴스

경제정의실천시민연합은 21일 서울 종로구 경실련 강당에서 기자회견을 열고 “민주당은 2020년 총선에서 김병기 의원의 공천헌금 수수 의혹, 2022년 지방선거에서 강선우 의원의 공천거래 의혹 등이 반복됐음에도 개별 인사의 일탈로만 규정하고 책임 있는 조치를 취하지 않았다”고 밝혔다.



경실련은 또 민주당이 공직선거법 공소시효를 이유로 공천 관련 자료를 파기했다고 밝힌 데 대해 “조직적인 증거 인멸을 자인한 것”이라고 지적했다.



경실련은 민주당에 ‘공천 자료 전면 공개 및 외부 전문가 참여 독립적 전수조사 기구 설치’, ‘국회의원의 지역위원장 겸직 금지’, ‘시·도당 공천관리위원회 외부 인사 비율 50% 이상으로 확대’, ‘부적격 예외 인정 조항 삭제’, ‘공천 비리 적발 시 연루자 영구 제명’ 등 시스템 공천 5대 개혁안을 제시했다.

