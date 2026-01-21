‘北무인기’ 피의자 3명 자택·사무실 압수수색

한국발 무인기 북한 침투 사건을 수사하는 ‘군경 합동조사 태스크포스(TF)’가 민간 무인기 제작업체 대표 장모씨 등 피의자 3명에 대한 강제수사에 나섰다. 해당 기업의 이사인 오모씨가 언론 인터뷰를 통해 자신이 무인기를 보냈다고 범행을 인정한 지 5일 만이다.

북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 연합

TF는 21일 오전 8시쯤부터 무인기 사건 관련 민간인 피의자 3명의 주거지 및 차량, 사무실 등에 대해 항공안전법 위반 등 혐의로 압수수색영장을 집행했다. 피의자로 지목된 이들은 민간 무인기 제작 스타트업 기업 관계자들로 대표 장씨와 이사 오씨, 대북전담이사 김모씨다. 경찰은 최근 이들을 용의자에서 피의자로 입건했다고 설명했다.

서울의 한 사립대 선후배 사이인 장씨와 오씨는 2023년 이 기업을 만들었고 이듬해 학교의 지원을 받아 학생회관 내 창업지원센터 사무실에 입주했다. 하지만 현재는 퇴거한 상태다.

경찰은 이 학교의 공대 연구실 등에 수사관을 보냈다. 장씨는 이 학교에서 학부와 대학원을 다녔는데 경찰은 이 연구실을 사무실로 사용하며 무인기를 개조했을 것으로 보고 있다. 경찰은 피의자들의 휴대전화 등 전자기기도 입수한 것으로 파악됐다. 차량 압수수색을 통해 확보한 자료를 토대로 범행 당시 동선도 추적 중이다. 다만 경찰은 이들이 북한 도발을 위해 무인기를 보냈다는 일반이적 혐의를 적용하진 않은 것으로 확인됐다. TF 관계자는 “압수물 분석 및 피의자에 대한 조사를 통해 모든 가능성을 열어 두고 철저히 수사할 예정”이라고 말했다.

앞서 오씨는 언론 인터뷰에서 “(북한 예성강 인근) 우라늄 공장의 방사선과 중금속 오염도를 측정하기 위해 무인기를 날렸다”고 주장했다. 오씨는 북한 관련 보도를 하는 인터넷 언론사 2곳의 대표도 맡고 있다. 이에 대한 보도가 나오자 언론사들은 전날 홈페이지를 폐쇄했으나 이날 다시 운영을 재개했다. 이 언론사들의 주소지는 우편물만 받을 수 있는 비상주 공유오피스 업체로 압수수색 대상에 포함되지 않았다. 과거 피의자들이 활동했던 보수성향 단체도 압수수색 대상에서 제외됐다.

이들이 무인기를 북한에 보낸 배후에 국군 정보사령부가 있다는 의혹도 제기됐다. 피의자들이 정보사로부터 1000만원 상당의 금전적 지원을 받았다는 것이다. TF는 이에 대한 진상조사에도 나섰다. 안규백 국방부 장관은 이날 업무보고에서 박정훈 조사본부장(직무대리)에 “북한 침투 무인기 관련 조사 및 수사를 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저히 수행하라”고 지시했다.

